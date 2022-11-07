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Культура и отдых

Новый спектакль "Солдат и ведьма" показали в Нижегородском театре кукол

07 декабря 2022 18:42  [84] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Премьера нового спектакля "Солдат и ведьма" по мотивам сказки Г. Андерсена "Огниво" состоялась в Нижегородском государственном академическом театре кукол. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Как рассказал режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Марков, идея данной постановки возникла несколько месяцев назад. Инсценировка сказки в пьесе драматурга Евгения Сперанского отлична от оригинала.

"В инсценировке существенно изменен образ ведьмы, с которой встречается вернувшийся с войны солдат. У этого персонажа в действии пьесы куда более значительная роль, чем в сказке-первоисточнике: ведьма строит ему всяческие козни и является, по сути, настоящим антагонистом главного героя", - отметил режиссер.

В спектакле используется несколько уровней ширм, за которыми работают актеры. На протяжении всей постановки осуществляется трансформация платформ по высоте. В спектакле задействованы и видеопроекции, которые появляются как на заднем, так и на переднем плане перед персонажами.

Кроме того, в оформлении постановки используется иммерсивный звук. Этот эффект помогает создать эффект погружения в действие, что стало возможным благодаря установленному в театре новому современному звуковому оборудованию.

Билеты на спектакль можно приобрести и по "Пушкинской карте".

Ранее сообщалось, что гастрольные спектакли театров ДНР в Нижегородской области посетили 7 тысяч человек.

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Теги:
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