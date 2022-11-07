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Бизнес

Скорость мобильного интернета в жилых комплексах Нижнего Новгорода выросла благодаря запуску новых базовых станций МегаФон

08 декабря 2022 11:07  [48] Бизнес
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

Скорость мобильного интернета на территориях жилых комплексов "Монолит", "Торпедо", "Планетарий", "Времена Года" и "Солнечный" в Нижнем Новгороде выросла до 50%. Это произошло в результате запуска новых базовых станций МегаФона.

Объекты связи с поддержкой 4G ежедневно обеспечивают десятки тысяч абонентов устойчивым доступом в интернет и качественной голосовой связью, в том числе с применением технологии VoLTE. Сервис отличается мгновенным соединением, чистым звуком, а также позволяет серфить в интернете, не прерывая разговора. 

Чтобы расширить инфраструктуру и снять нагрузку с действующих базовых станций, технические специалисты компании установили современное оборудование и задействовали частоты LTE 1800, 2600 МГц. Эти диапазоны позволяют добиться максимального проникновения сотового сигнала в здания со множеством перегородок и скорости передачи данных до 150 Мбит/сек. 

"Нижний Новгород активно застраивается, после сдачи дома для новоселов особенно актуально наличие мобильной связи, так как фиксированная сеть, как правило, сначала отсутствует. Планируя покрытие новых жилых кварталов, мы учитываем все нюансы — от конструктивных решений, особенностей планировок до материалов, используемых при строительстве и отделке фасадов. Установка дополнительного оборудования обеспечивает жителей новостроек качественными телеком-услугами даже в часы пик", — рассказал директор МегаФона в Нижегородской области Максим Бартыков.

В текущем году оператор ускорил мобильный интернет в Автозаводском, Советском, Нижегородском, Сормовском, Ленинском, Московском и Приокском районах Нижнего Новгорода. 

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