Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Три отделения детской поликлиники №19 в Нижнем Новгороде отремонтируют по нацпроекту "Здравоохранение".
Как сообщили в нижегородском Минздраве, на проведение работ в этом медучреждении Канавинского района было выделено 25 млн рублей.
В трехэтажном здании поликлиники на ул. Сергея Есенина приведут в порядок фасад и кровлю, а в отделении на ул. Гордеевской заменят вентиляцию, отремонтируют лестничные пролеты, помещение подвала и систему видеонаблюдения. В здании на ул. Чкалова проводят ремонт системы вентиляции, кондиционирования и автоматической пожарной сигнализации.
"Наша поликлиника ежедневно принимает более 1200 юных пациентов. В целом мы оказываем медицинскую помощь по 25 профилям для 30 тысяч детей, проживающих в Канавинском районе города. Очень рады, что благодаря участию в национальном проекте можно будет улучшить условия пребывания для детей и их родителей", – рассказала главный врач медучреждения Ольга Бурова.
Кроме того, в 2022 году медучреждение получило современный ультразвуковой аппарат.
Ранее сообщалось, что ремонт Выксунской ЦРБ полностью завершат весной следующего года.
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