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Рециркулятор
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Стоит ли удалять сажевый фильтр на автомобиле?

08 декабря 2022 14:20  [24]

Один из основных загрязнителей окружающей среды – автомобиль. В большей степени это касается атмосферы в мегаполисах. Чем серьезнее ухудшается экология, тем выше стремление сделать автомобиль чистым видом транспорта.

С этой целью в 2011 году все машины, работающие на дизеле, сходят с конвейера с сажевым фильтром. Этот элемент очищает выхлопные газы. Однако, со временем он забивается и уже не может выполнять возложенных на него задач. Поэтому вместо замены, многие автолюбители предпочитаю удаление сажевого фильтра в Москве, цена будет существенно ниже, чем менять его на новый.

Зачем нужен сажевый фильтр

Какой бы хороший и прогрессивный двигатель ни был, но он не может на все 100 сжигать, попадающее в него горючее. В результате в выхлопную систему попадают газы с вредными примесями.

В бензиновых машинах очищать выхлопные газы призван каталитический нейтрализатор. Он борется с окисью углерода, летучими углеводородами, опасными соединениями азота и другими компонентами, которые содержат продукты горения.

Ускоряют реакцию в автокатах платина, родий или палладий. Поэтому и нейтрализатор стоит недешево. Зато на выходе из него газ практически безвреден, он состоит из кислорода, азота и углекислоты. Рабочая температура этого элемента 400-800 градусов. Чтобы добиться таких показателей, катализатор ставят сразу после выпускного коллектора.

У дизельного двигателя есть особенности. В нем нет таких высоких температур, да и топливо воспламеняется по другому принципу. Поэтому состав отработанных газов отличается. Когда дизель сгорает не полностью после него остается сажа высокой канцерогенностью.

Катализатор уже не может справиться с этим веществом. Даже естественный фильтр дыхательной системы человека не отделяет мелких частиц сажи в воздухе. Поэтому они попадают в легкие и остаются там. Для того чтобы сажа не попадала в атмосферу и был разработан сажевый фильтр.

В дизельных машинах также есть катализатор, но у него особое строение и устанавливается он перед сажевым фильтром, а может быть и объединяется с ним.

Узнать более подробную информацию можно на сайте Mr- Glushitel. ru!

Почему регенерация не справляется

Сажа достаточно быстро забивает фильтр, поэтому он снабжен автоматической очисткой. Однако она может не сработать. Это происходит по следующим причинам:

  • Выхлопные газы не нагреваются до требуемой температуры (из-за коротких поездок).
  • Прерывание регенерации (например, из-за заглушенного мотора).
  • Выход из строя датчиков (обрыв проводов или плохой контакт).
  • Недостаточно солярки в баке или некорректная работа датчика уровня топлива.
  • Клапан рециркуляции выхлопных газов засорен или вышел из строя.

Удалить сажу можно вручную. Чтобы это сделать, фильтр снимается с автомобиля, один из выходов закрывается, а в другой заливается промывочная жидкость. Оставить в вертикальном положении и периодически встряхивать. Через 12 часов жидкость слить и прополоскать деталь чистой водой.

За и против удаления

Часто владельцы дизельных машин интересуются, что будет, если удалить сажевый фильтр. У такого решения есть положительные стороны:

  • Не нужно думать о работоспособности сажевика.
  • Снижается расход топлива (незначительно).
  • Повышается мощность мотора.
  • Экономия на замене фильтра на новый.

Но есть и негативные моменты после удаления очистительного элемента:

  • Снимается гарантия (если она действовала до этого).
  • Сажу из выхлопной трубы будет видно невооруженным глазом.
  • Увеличение вредных выхлопов (вместе с сажевым фильтром удаляют и катализатор).
  • В турбине может возникнуть свист.
  • Закрыт путь в Европу (машина не пройдет экологический контроль).

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