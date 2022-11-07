Стоит ли удалять сажевый фильтр на автомобиле?

Один из основных загрязнителей окружающей среды – автомобиль. В большей степени это касается атмосферы в мегаполисах. Чем серьезнее ухудшается экология, тем выше стремление сделать автомобиль чистым видом транспорта.

С этой целью в 2011 году все машины, работающие на дизеле, сходят с конвейера с сажевым фильтром. Этот элемент очищает выхлопные газы. Однако, со временем он забивается и уже не может выполнять возложенных на него задач. Поэтому вместо замены, многие автолюбители предпочитаю удаление сажевого фильтра в Москве, цена будет существенно ниже, чем менять его на новый.

Зачем нужен сажевый фильтр

Какой бы хороший и прогрессивный двигатель ни был, но он не может на все 100 сжигать, попадающее в него горючее. В результате в выхлопную систему попадают газы с вредными примесями.

В бензиновых машинах очищать выхлопные газы призван каталитический нейтрализатор. Он борется с окисью углерода, летучими углеводородами, опасными соединениями азота и другими компонентами, которые содержат продукты горения.

Ускоряют реакцию в автокатах платина, родий или палладий. Поэтому и нейтрализатор стоит недешево. Зато на выходе из него газ практически безвреден, он состоит из кислорода, азота и углекислоты. Рабочая температура этого элемента 400-800 градусов. Чтобы добиться таких показателей, катализатор ставят сразу после выпускного коллектора.

У дизельного двигателя есть особенности. В нем нет таких высоких температур, да и топливо воспламеняется по другому принципу. Поэтому состав отработанных газов отличается. Когда дизель сгорает не полностью после него остается сажа высокой канцерогенностью.

Катализатор уже не может справиться с этим веществом. Даже естественный фильтр дыхательной системы человека не отделяет мелких частиц сажи в воздухе. Поэтому они попадают в легкие и остаются там. Для того чтобы сажа не попадала в атмосферу и был разработан сажевый фильтр.

В дизельных машинах также есть катализатор, но у него особое строение и устанавливается он перед сажевым фильтром, а может быть и объединяется с ним.

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Почему регенерация не справляется

Сажа достаточно быстро забивает фильтр, поэтому он снабжен автоматической очисткой. Однако она может не сработать. Это происходит по следующим причинам:

Выхлопные газы не нагреваются до требуемой температуры (из-за коротких поездок).

Прерывание регенерации (например, из-за заглушенного мотора).

Выход из строя датчиков (обрыв проводов или плохой контакт).

Недостаточно солярки в баке или некорректная работа датчика уровня топлива.

Клапан рециркуляции выхлопных газов засорен или вышел из строя.

Удалить сажу можно вручную. Чтобы это сделать, фильтр снимается с автомобиля, один из выходов закрывается, а в другой заливается промывочная жидкость. Оставить в вертикальном положении и периодически встряхивать. Через 12 часов жидкость слить и прополоскать деталь чистой водой.

За и против удаления

Часто владельцы дизельных машин интересуются, что будет, если удалить сажевый фильтр. У такого решения есть положительные стороны:

Не нужно думать о работоспособности сажевика.

Снижается расход топлива (незначительно).

Повышается мощность мотора.

Экономия на замене фильтра на новый.

Но есть и негативные моменты после удаления очистительного элемента:

Снимается гарантия (если она действовала до этого).

Сажу из выхлопной трубы будет видно невооруженным глазом.

Увеличение вредных выхлопов (вместе с сажевым фильтром удаляют и катализатор).

В турбине может возникнуть свист.

Закрыт путь в Европу (машина не пройдет экологический контроль).

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