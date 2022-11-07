ANWORK — мобильное приложение для защищенных коммуникаций стало доступно для российского бизнеса

На российский рынок официально вышел специализированный мобильный коммуникатор для корпоративного общения ANWORK. Решение работает на базе дополненного криптографического протокола Signal, который обеспечивает высокий уровень безопасности коммуникаций.
Приложение позволяет отправлять текстовые сообщения, совершать аудио- и видеозвонки, а также обладает другим функционалом, необходимым для решения современных бизнес-задач. Принимать участие в общении через коммуникатор смогут только корпоративные пользователи, получившие одноразовое приглашение, поэтому полностью исключается вероятность утечки конфиденциальных данных.
ANWORK — это не очередной мессенджер, который может применяться в бизнесе. Это полноценный коммуникатор, обладающий всем необходимым функционалом для решения корпоративных задач.
Приложение дает возможность:
Кроме того, решение обладает дополнительными функциями в виде уведомлений, возможности создания заметок для себя или всех участников переписки. Возможностей ANWORK более чем достаточно, чтобы закрыть потребность в надежных коммуникациях современного бизнеса.
ANWORK — оптимальное решение для организации безопасного корпоративного общения. У него есть множество преимуществ, в том числе:
Надежность приложения, высокое качество шифрования и безопасность использования приложения подтверждается независимыми экспертами в сфере ИБ.
Выбирайте безопасное общение и защитите свой бизнес от утечек данных и любых киберугроз.
*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.*На правах рекламы.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+