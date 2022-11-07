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ANWORK — мобильное приложение для защищенных коммуникаций стало доступно для российского бизнеса

08 декабря 2022 14:58  [78]

На российский рынок официально вышел специализированный мобильный коммуникатор для корпоративного общения ANWORK. Решение работает на базе дополненного криптографического протокола Signal, который обеспечивает высокий уровень безопасности коммуникаций.

Приложение позволяет отправлять текстовые сообщения, совершать аудио- и видеозвонки, а также обладает другим функционалом, необходимым для решения современных бизнес-задач. Принимать участие в общении через коммуникатор смогут только корпоративные пользователи, получившие одноразовое приглашение, поэтому полностью исключается вероятность утечки конфиденциальных данных.

Функции коммуникатора

ANWORK — это не очередной мессенджер, который может применяться в бизнесе. Это полноценный коммуникатор, обладающий всем необходимым функционалом для решения корпоративных задач.

Приложение дает возможность:

  • общаться внутри компании, а также с контрагентами через закрытые группы;
  • передавать текстовые документы и файлы во всех распространенных форматах размером до 128 Мб;
  • участвовать в аудиоконференциях на 2-5 человек;
  • запускать видеосвязь между двумя пользователями;
  • сохранять полученные файлы в памяти телефона;
  • запрещать создание скриншотов переписки на смартфонах с ОС Android;
  • настраивать срок хранения сообщений (от 1 до 14 суток);
  • экстренно стирать всю историю переписки в случае возникновения такой необходимости.

Кроме того, решение обладает дополнительными функциями в виде уведомлений, возможности создания заметок для себя или всех участников переписки. Возможностей ANWORK более чем достаточно, чтобы закрыть потребность в надежных коммуникациях современного бизнеса.

Надежность приложения

ANWORK — оптимальное решение для организации безопасного корпоративного общения. У него есть множество преимуществ, в том числе:

  • отсутствие необходимости регистрации для участия в переписках;
  • отсутствие центрального хранилища данных, все переписки и файлы хранятся только на устройствах пользователей;
  • ограниченный срок хранения — вся переписка автоматически сгорает через установленный промежуток времени;
  • обмен данными происходит непосредственно между участниками одной группы.

Надежность приложения, высокое качество шифрования и безопасность использования приложения подтверждается независимыми экспертами в сфере ИБ.

Выбирайте безопасное общение и защитите свой бизнес от утечек данных и любых киберугроз.

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