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Общество

Евгений Люлин: "Слово "энергетика" давно стало синонимом комфорта, тепла и уюта"

22 декабря 2022 09:50  [32] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем энергетика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Уважаемые ветераны и работники электроэнергетического комплекса! Поздравляю вас с Днем энергетика!

Слово "энергетика" давно стало синонимом комфорта, тепла и уюта. Благодаря вам и вашим коллегам мы имеем возможность пользоваться бытовыми приборами, обогревать наше жилище в сезон холодов", - говорится в тексте поздравления.

"Энергетическая отрасль выступает не только поставщиком услуг, но и гарантом стабильного развития производительных сил. От наличия энергомощностей напрямую зависят возможности предприятий, а, по большому счету, нормальная работа всей экономики и социальной сферы, существование которых немыслимо без энергоснабжения.

Убеждён, что профессионализм, опыт, трудовые традиции помогут вам реализовать все намеченные планы по созданию сетевой инфраструктуры, новых генерирующих мощностей, внедрению передовых технологий.

Желаю вам профессиональных достижений, работы без сбоев, а также сознательных и добросовестных потребителей ваших услуг!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Энергетика
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