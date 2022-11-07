Звание "Заслуженный работник ЖКХ" могут ввести в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Звание "Заслуженный работник ЖКХ" могут ввести в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания, соответствующие изменения в профильный закон региона рассмотрели депутаты в ходе заседания комитета по ЖКХ и ТЭК.

Поправки предусматривают, что звания могут быть удостоены работники предприятий ЖКХ, индивидуальные предприниматели, руководители органов управления товариществ собственников жилья, иных некоммерческих объединений граждан в жилищной сфере, председатели советов многоквартирных домов, государственные и муниципальные служащие, сотрудники автономных государственных и муниципальных учреждений.

Кроме того, предлагается ввести звание "Заслуженный работник энергетического комплекса Нижегородской области": за заслуги в развитии энергетики, обеспечении качества и надежности энергоснабжения, энергосбережении и повышении энергетической эффективности, внедрении новой техники и технологий в области энергетики.

"Ко второму чтению законопроекта мы предлагаем конкретизировать, кому именно и за какие заслуги будут присваиваться региональные звания "Заслуженный работник ЖКХ" и "Заслуженный работник энергетического комплекса". Важно поощрять людей, которые достигли высоких результатов в работе, внесли весомый вклад в развитие отраслей ЖКХ, и энергетики. Мы включили в этот перечень председателей ТСЖ и советов многоквартирных домов. Будем также поощрять и тех, кто занимается вопросами энергосбережения, внедрением новых технологий - это очень важное направление", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания предложили ввести три десятка новых региональных наград.