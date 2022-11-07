Нацпроекты — людям
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2022 18:48  [57] Всероссийская конференция "Ментальное здоровье - интеграция подходов" проходит в Нижнем Новгороде
08 декабря 2022 18:42  [48] Правительство РФ направит более 122 млн рублей на закупку лекарства для лечения лейкоза у детей
08 декабря 2022 18:30  [70] МВД запретило надевать наручники на женщин и фигурантов экономических дел
08 декабря 2022 18:26  [67] Нижегородская область выполнила план по установке контейнеров для раздельного сбора отходов
08 декабря 2022 17:55  [102] Макет плашкоутного моста может появиться на площади Благовещенской в Нижнем Новгороде
08 декабря 2022 17:38  [93] Звание "Заслуженный работник ЖКХ" могут ввести в Нижегородской области
08 декабря 2022 17:32  [120] Около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря
08 декабря 2022 17:17  [89] Роспотребнадзор спрогнозировал пик заболеваемости гриппом к концу декабря
08 декабря 2022 17:12  [100] Более 18,5 тысячи нижегородцев стали донорами крови в 2022 году
08 декабря 2022 17:02  [99] Штраф за неправильный переход через железнодорожные пути предлагают увеличить в 20 раз
Общество

Всероссийская конференция "Ментальное здоровье - интеграция подходов" проходит в Нижнем Новгороде

08 декабря 2022 18:48  [57] Общество
Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

В Нижнем Новгороде 8-9 декабря проходит Всероссийская конференция "Ментальное здоровье - интеграция подходов", которая собрала на своей площадке руководителей НКО, представителей учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты из регионов ПФО, Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО, в мероприятии принял участие полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Приветствуя собравшихся, Игорь Комаров подчеркнул практическую значимость конференции. 

"Представители федеральных и региональных органов власти в сфере здравоохранения, труда и социальной защиты, науки и высшего образования, просвещения, эксперты научного и профессионального сообщества, специалисты ведущих общественных организаций имеют возможность в диалоге найти конструктивные решения для формирования механизмов оказания помощи людям с расстройствами аутистического спектра", - сказал полпред президента РФ в ПФО.

В обращении Игорь Комаров отметил, что уже 10 регионов ПФО участвуют в проекте "Ментальное здоровье", в следующем году планируют присоединиться также Удмуртская Республика, Кировская, Оренбургская и Самарская области. К 2024 году в проекте будут участвовать все регионы округа. 

"С расширением территории реализации проекта увеличивается и число вовлеченных участников. Это представители государственных структур и специалисты, ежедневно оказывающие помощь людям с РАС: медицинские работники, педагоги, тьюторы, социальные работники, работники сфер спорта, культуры, городского транспорта и МЧС", - сказал Игорь Комаров.

Важность работы по созданию эффективной системы комплексной помощи людям с РАС поддержана и на федеральном уровне. В 2021 году в РФ принята концепция развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также утвержден план мероприятий по ее реализации. "Ментальное здоровье" стало одним из направлений деятельности координационного совета по вопросам социальной интеграции детей и молодых взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, создаваемого под председательством уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В рамках мероприятия полномочный представитель президента РФ в ПФО вручил награды за победу в конкурсе лучших социальных практик "Ментальное здоровье" в области комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями на территории округа. По словам Игоря Комарова, конкурс показал, что в регионах округа государственных учреждений и некоммерческих организаций, готовых оказать и оказывающих услуги детям с РАС, больше, чем предполагалось. 

"Это хороший показатель. Но качество услуг и компетентность специалистов пока не исследованы, и перечень предлагаемых социальных услуг мал, что и станет предметом нашей будущей работы. Наша стратегическая цель - личностное развитие каждого человека независимо от его физических способностей", - подчеркнул Игорь Комаров. 

Победителями в различных номинациях стали Центр социального развития Нижегородской области с практикой "Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра в Нижегородской области"; Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей "Счастье жить" с практикой "Ресурсный класс. Синергия"; индивидуальный предприниматель из Сарова (Нижегородская область) Евгения Кандалова с практикой "Особый подход".

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, во всех медицинских организациях региона, оказывающих помощь детям, ведется эффективная работа по оценке риска развития РАС. В частности, проводится анкетирование для родителей детей в возрасте 18-30 месяцев, после чего пациенты из группы риска направляются на консультативный прием к врачам-психиатрам для подтверждения или опровержения диагноза. Такая система диагностики позволяет многим детям получить своевременную помощь и избежать инвалидизации.

С прошлого года окружной общественный проект "Ментальное здоровье" поддерживается Приволжским исследовательским медицинским университетом в рамках программы академического лидерства "Приоритет 2030". Об основных достижениях рассказал ректор университета, доктор медицинских наук Николай Карякин.

"Мы уже обучили более 4000 педагогов, воспитателей, педиатров, психологов и других специалистов по работе с детьми с РАС, в следующем году планируем охватить еще 7000 человек. Результаты общей работы показывают, что мы движемся в правильном направлении: с 2019 года в пяти пилотных регионах проекта число тех, кто охвачен социальными программами, возросло со 121 человека до 5000. Систему, созданную в Нижегородской области и других регионах ПФО, готовы масштабировать за пределы округа", - сказал Николай Карякин. 

Также в рамках конференции были представлены доклады специалистов в области РАС из Центра поведенческой неврологии, Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, Высшей школы экономики, НМИЦ здоровья детей, Приволжского исследовательского медицинского университета, РАНХиГС и др.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Игорь Комаров
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph