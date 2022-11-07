Всероссийская конференция "Ментальное здоровье - интеграция подходов" проходит в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

В Нижнем Новгороде 8-9 декабря проходит Всероссийская конференция "Ментальное здоровье - интеграция подходов", которая собрала на своей площадке руководителей НКО, представителей учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты из регионов ПФО, Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО, в мероприятии принял участие полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Приветствуя собравшихся, Игорь Комаров подчеркнул практическую значимость конференции.

"Представители федеральных и региональных органов власти в сфере здравоохранения, труда и социальной защиты, науки и высшего образования, просвещения, эксперты научного и профессионального сообщества, специалисты ведущих общественных организаций имеют возможность в диалоге найти конструктивные решения для формирования механизмов оказания помощи людям с расстройствами аутистического спектра", - сказал полпред президента РФ в ПФО.

В обращении Игорь Комаров отметил, что уже 10 регионов ПФО участвуют в проекте "Ментальное здоровье", в следующем году планируют присоединиться также Удмуртская Республика, Кировская, Оренбургская и Самарская области. К 2024 году в проекте будут участвовать все регионы округа.

"С расширением территории реализации проекта увеличивается и число вовлеченных участников. Это представители государственных структур и специалисты, ежедневно оказывающие помощь людям с РАС: медицинские работники, педагоги, тьюторы, социальные работники, работники сфер спорта, культуры, городского транспорта и МЧС", - сказал Игорь Комаров.

Важность работы по созданию эффективной системы комплексной помощи людям с РАС поддержана и на федеральном уровне. В 2021 году в РФ принята концепция развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также утвержден план мероприятий по ее реализации. "Ментальное здоровье" стало одним из направлений деятельности координационного совета по вопросам социальной интеграции детей и молодых взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, создаваемого под председательством уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В рамках мероприятия полномочный представитель президента РФ в ПФО вручил награды за победу в конкурсе лучших социальных практик "Ментальное здоровье" в области комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями на территории округа. По словам Игоря Комарова, конкурс показал, что в регионах округа государственных учреждений и некоммерческих организаций, готовых оказать и оказывающих услуги детям с РАС, больше, чем предполагалось.

"Это хороший показатель. Но качество услуг и компетентность специалистов пока не исследованы, и перечень предлагаемых социальных услуг мал, что и станет предметом нашей будущей работы. Наша стратегическая цель - личностное развитие каждого человека независимо от его физических способностей", - подчеркнул Игорь Комаров.

Победителями в различных номинациях стали Центр социального развития Нижегородской области с практикой "Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра в Нижегородской области"; Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей "Счастье жить" с практикой "Ресурсный класс. Синергия"; индивидуальный предприниматель из Сарова (Нижегородская область) Евгения Кандалова с практикой "Особый подход".

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, во всех медицинских организациях региона, оказывающих помощь детям, ведется эффективная работа по оценке риска развития РАС. В частности, проводится анкетирование для родителей детей в возрасте 18-30 месяцев, после чего пациенты из группы риска направляются на консультативный прием к врачам-психиатрам для подтверждения или опровержения диагноза. Такая система диагностики позволяет многим детям получить своевременную помощь и избежать инвалидизации.

С прошлого года окружной общественный проект "Ментальное здоровье" поддерживается Приволжским исследовательским медицинским университетом в рамках программы академического лидерства "Приоритет 2030". Об основных достижениях рассказал ректор университета, доктор медицинских наук Николай Карякин.

"Мы уже обучили более 4000 педагогов, воспитателей, педиатров, психологов и других специалистов по работе с детьми с РАС, в следующем году планируем охватить еще 7000 человек. Результаты общей работы показывают, что мы движемся в правильном направлении: с 2019 года в пяти пилотных регионах проекта число тех, кто охвачен социальными программами, возросло со 121 человека до 5000. Систему, созданную в Нижегородской области и других регионах ПФО, готовы масштабировать за пределы округа", - сказал Николай Карякин.

Также в рамках конференции были представлены доклады специалистов в области РАС из Центра поведенческой неврологии, Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, Высшей школы экономики, НМИЦ здоровья детей, Приволжского исследовательского медицинского университета, РАНХиГС и др.