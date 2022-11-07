ГИБДД Нижегородской области проведет операцию "Ночь" 9-11 декабря Происшествия

Рейды по выявлению нетрезвых водителей стартуют в пятницу, 9 декабря. Сотрудники нижегородской Госавтоинспекции проведут надзорно-профилактическую операцию "Ночь" в предстоящие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, инспекторы ГИБДД и сотрудники Росгвардии будут вместе работать на дорогах региона. В Госавтоинспекции напоминают нижегородским водителям, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривается наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) водитель подвергается наказанию в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или лишением свободы сроком до двух лет.

С начала 2022 года на дорогах Нижнего Новгорода в ДТП по вине нетрезвых водителей пострадали 85 человек, 7 участников дорожного движения погибли.

Ранее сообщалось, что нетрезвый житель Княгининского района угнал автомобиль.