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Общество

Общественная палата Нижнего Новгорода призвала горожан помочь с отправкой гуманитарного груза на Донбасс

09 декабря 2022 10:36  [93] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Двадцатая партия гуманитарной помощи для находящихся на территории ДНР и ЛНР граждан, готовится к отправке в Нижнем Новгороде. Члены Общественной палаты Нижнего Новгорода уже традиционно принимают в этом участие и просят нижегородцев также оказать посильную помощь. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Александр Заремба.

"Нашей поддержки ждут. Мы всегда интересуемся, что необходимо больше всего и, исходя из этого, формируем конвои. Сейчас нужны бытовые и сезонные вещи, но, конечно, не будем забывать и о предстоящих праздниках, хочется привезти детям Донбасса новогодние гостинцы", - подчеркнул Александр Заремба.

Организаторами гуманитарных конвоев являются НРОО "Совет Отцов Города" Нижнего Новгорода, АНО "Ветераны Боевых Действий" Дзержинска.

"Общественная палата в прошлом созыве всегда активно принимала участие в сборе помощи. И члены нового созыва откликаются на подобные акции", - добавил председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин.

Подробная информация о сборе и том, как можно передать помощь размещена в сообществе "Совета Отцов Нижнего Новгорода" в Telegram - https://t.me/otcovsovet.

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Теги:
гуманитарная помощь Донбасс
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