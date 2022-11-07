Эксперт-мониторинг событий с 2 по 9 декабря 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – ESG - повестка, российская специфика.

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин анализирует, прошедший 3 декабря 2022 в Нижнем Новгороде первый всероссийский ESG-форум "СО.Знание", отражающий обновление поля социально-экономической интеграции регионов в системе российского федерализма.

В международной классификации "ESG" это — environmental (окружающаясреда), social (социальное развитие), governance(корпоративное управление). Концептуально деятельность ESG-форума направлена на популяризацию принципов устойчивого развития регионов России, на вовлечение субъектов РФ в новую модель сотрудничества.

В контуре международных отношений регионов у нас меняется понимание того, что принято называть "интерместной политики" (intermesticpolicy): на место "симметрии" международных и внутриполитических влияний на региональные процессы приходит модель первичности внутриполитических влияний и вторичности иностранных.

В контуре отношений "субъект федерации – федеральный центр" происходит своеобразное разделение труда, которое, в частности, в сфере экономики, сводится к тому, что правительство России отвечает преимущественно за устойчивость финансовой системы, а регионы – преимущественно на устойчивость реального сектора экономики.

В контуре межрегионального взаимодействия преобразование состоит в наращивании "соседской" социально-экономической интеграции субъектов федерации внутри российских макрорегионов. Говоря коротко, российская специфика ESG-повестки в том, что мы формируем её с позиции признания ключевого значения факторагосударственного суверенитета России, тогда как "глобальная" ESG-повестка, продвигаемаяколлективным Западом, принципиально исключает фактор российского государственного суверенитета.

В конкретном исполнении на нижегородской земле общая идеология ESG-форума "СО.Знание" реализована в виде конкретных проектных заделов,которые позволяют понимать, как именно будет формироватьсяновая модель сотрудничества. В частности, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал восемь соглашений о сотрудничестве с потенциальными резидентами будущего экотехнопарка.

Нижегородский экопарк станет одним из первых в стране и разместится на территории промышленной зоны завода "Заря" в Дзержинске. Подписано соглашение о следующем этапе инвестиционной программы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Нижегородская область становится первым регионом, где до 2030 года будет реализовываться комплексный проект по развитию электротранспорта и развертыванию зарядной инфраструктуры, тем более, что в рамках политики импортозамещения работа по выпуску отечественных электромобилей уже ведется. В регионе уже запущено создание сети быстрых зарядных станций. Новый этап программы предполагает запуск проектов содействия по переводу общественных и коммерческих автопарков на электротранспорт. Вместе с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым нижегородский губернатор Глебом Никитин принял участие в совещании под председательством Виктории Абрамченко по реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" и подготовке проекта "Реки и озера России".

Один из знаковых проектов - реконструкция Нижегородской станции аэрации. Станция нормально не обновлялась с 70-х годов XX века. Привести ее в порядок – это значит на 80% снизить показатели загрязнения сточных вод в регионе.

Совместно с помощником президента РФ Максимом Орешкиным губернатор Глеб Никитин принял участие в пленарном заседании "Человеческий капитал страны - основа устойчивости" в рамках ESG-форума "СО.ЗНАНИЕ", провёл два больших совещания с правительством региона, в котором по ВКС участвовали также федеральные ведомства и институты развития, где были обсуждены метро, редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода, развитие южных территорий области, крупнейшие дорожные проекты.

В сочетании с проектом строительства совместного с Беларусью завода по производству трамваев, с программой развития нового IT-кампуса, с опытом интеграции КУПНО в структуру региональной кадровой стратегии, с планами развития программы "ОКА" (областное кадровое агентство) и др. – новые соглашения форума "СО.Знание" образуют убедительный контур региональной социально-экономической устойчивости Нижегородской области.

С такими заделами нетрудно представить блестящую картину недалёкого будущего, где по рельсовым трассам агломерации Нижнего Новгорода ходит беспилотный трамвай и метропоезд, сеть электро-заправок так же доступна, как и сеть привычных бензозаправок... Картина настолько привлекательно-реалистична, что не даёт повода заглядывать "под капот". Но реалии последних лет показывают, что всё-таки "под капот" тоже надо заглядывать: успехи реформы системы общественного транспорта города требуют адаптации расчётных показателей системы к тому, насколько обеспечивается удобство для пассажиров; успешность программы клиентоориентированности может сдерживаться синдромом "бумажного внедрения", который водится в среде низовых руководителей; успешные кадровые стратегии в государственном управлении ослабляются напором авральной сверхурочной работы в духе "24 х 8" на уровне низовых специалистов и пр. Вовремя "зачекать" недоделки и ошибки "под капотом" - это неотъемлемая часть общего фронта работы, по которой тоже должна быть своя региональная дорожная карта, тем более, что если вовремя не среагируют участники регионального государственно-гражданского партнёрства, то за это примутся «иностранные агенты».

Региональная тема - Международная конференция Росатома по проблемам развития образования

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им.Н.И. Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин отмечает, что в Нижнем Новгороде в Академии "Маяк", являющейся корпоративным университетом Росатома, состоялась III Международная конференция "Global Impact Conference". Она была посвящена проблемам развития образования и привлекла экспертов из 20 стран мира, в том числе из Индии, Китая, Турции, ЮАР, стран Азии, Африки и Латинской Америки. Онлайн- трансляция конференции собрала аудиторию более 1 млн человек.

Повестка конференции определялась широким кругом заявленных тем, среди которых наиболее знаковыми были: "В поисках Человека: взгляд искусства, науки и бизнеса", "Трансформация образования для трансформации бизнеса", "Человекоцентричные компании: исследуем 2022 год". В целом перед спикерами и участниками дискуссий стояла задача определить возможные новые технологические горизонты и основные ценности дальнейшего развития социума.

Также в рамках конференции состоялось награждение победителей международного студенческого конкурса "Инновации в образовании", в котором приняли участие свыше 400 студентов из 19 стран. В число победителей вошли проекты, которые отражают актуальные проблемы развития образования и его связи с реальным сектором экономики (настольная игра по профориентации, цифровой тренажер для освоения навыков бережливого производства и т.д.).

Масштабность заявленных тем и содержание дискуссий позволяют констатировать, что в настоящее время подобные площадки становятся драйверами развития дискуссий о дальнейшем развитии образования. Особую актуальность это приобретает с началом Специальной военной операции, поскольку остро возник вопрос о месте и роли образования и науки в стране, а также моделях их взаимодействия с реальным сектором экономики.

В этом отношении мы можем отметить несколько ключевых моментов. Во-первых, продолжаются дискуссии о некой национальной модели образования. И в этом смысле позитивным следует признать учет мнения специалистов самой сферы, выступающих за вариативность (т.е. развитие как специалитета, так и разноплановых бакалавриата и магистратуры). Это напрямую перекликается с поднятым в рамках конференции вопросом о необходимости все большей индивидуализации образования.

Во-вторых, в ходе конференции был затронут вопрос о непрерывности образования для постоянного развития профессионализма специалистов. В настоящее время в регионе значительные возможности в этом плане имеются за счет участия нижегородских университетов в федеральной программе "Приоритет-2030".

Благодаря грантовым средствам проводится бесплатное обучение как преподавателей, так и студентов по широкому кругу программ профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации, в том числе и на базе других университетов. Это позволяет существенно расширить свой профессиональный инструментарий значительному количеству как действующих, так и будущих специалистов.

В-третьих, человекоцентричность как тренд является неотъемлемой частью понимания ценности человеческого капитала в современном мире. Важность учета этого фактора признается на уровне власти и в настоящее время находит свое выражение в том, что на уровне областного правительства была специально разработана кадровая стратегия развития региона.

В-четвертых, нельзя не отметить в связи с этим тесное сотрудничество "Росатома" с крупнейшими вузами региона. Так, НГТУ им. Р.Е. Алексеева получил от госкорпорации крупный заказ на подготовку кадров, при участии "Росатома" также была создана образовательная платформа для студентов. На базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского создан digital-центр для практической подготовки на основе собственных разработок компании.

Тем самым особую важность приобретает вовлечение в дискуссию о развитии образования и его связи с экономикой крупнейших корпораций, поскольку здесь речь идет о формате диалога, когда будущий работодатель представляет свое видение того, каким должен быть его будущий работник.

Муниципальная тема – Муниципальные лыжные трассы.

Эксперт "Минин-центра", председатель АНО Общество любителей физической культуры и спорта "Морозко" Илья Горохов отмечает, что три муниципальные лыжные трассы будут доступны в Нижнем Новгороде этой зимой. Об этом сообщили в департаменте спорта и физической культуры городской администрации. Это очень хорошая новость, что официально обозначены три лыжные трассы. Тем самым они приобретают статус физкультурно-спортивных объектов, что в дальнейшем обезопасит их от нежелательных действий со стороны застройщиков, разработчиков песчаных карьеров и открывает возможности для дальнейшего развития.

Только лишь три трассы, две из которых локализованы в поселке Дубравный Сормовского района, очень малое количество для миллионного города. Просятся к развитию трассы в Автозаводе, Сортировочном поселке Канавинского района, Верхних Печерах (Нижегородский район), биатлонная трасса на Анкудиновском шоссе.

Лыжники-любители должны иметь получасовую транспортную доступность к лыжне. Понятно, что бюджетные деньги – понятие конечное, но можно привлекать предпринимателей для организации трасс, давая им возможность зарабатывать на прокате инвентаря и сопутствующей торговле.

Хотелось бы надеяться, что путь развития и признания инфраструктуры для лыжных видов спорта продолжится и дальше. Можно позаимствовать положительный опыт скандинавских стран, где по подготовленным лыжным тропам можно преодолевать сотни километров между городами, а по пути можно отдохнуть, выпить чаю, кофе и перекусить.

Можно воспользоваться этим опытом и проложить лыжные тропы в Нижегородской агломерации между Нижним Новгородом, Дзержинском, Богородском и Кстовском районами, а летом использовать эти маршруты как беговые либо пешие (Северная ходьба).

Тенденция к развитию любительского спорта в циклических видах спорта в Нижегородской области очевидна, беговой полумарафон "Беги герой" и лыжный "марафон 800" тому подтверждение. Эти мероприятия собирают уже тысячи участников. И нужно продолжать развивать лыжную инфраструктуру, чтобы удовлетворить и повысить запрос нижегородцев на занятие физической культурой и спортом.