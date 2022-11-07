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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Арзамасском районе. Об этом сообщили в ГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, около 18:00 9 декабря на 16 километре автодороги Выездное-Дивеево-Сатис водитель Cadillac выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW. От удара машину закрутило, после чего в нее врезался Hyundai Solaris.
Как сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, в ДТП погиб один человек.
Пять пострадавших были госпитализированы в Центральную городскую больницу Арзамаса. Вечером с ними работала бригада из 6 травматологов, 1 хирурга и 1 анестезиолога.
Сегодня утром замгубернатора рассказал, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
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