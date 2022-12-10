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Общество

В программе повышения квалификации "Профилактика терроризма" на базе НГЛУ приняли участие более 80 госслужащих со всей страны

10 декабря 2022 12:06  [30] Общество
Слушатели отмечают высокий профессиональный уровень содержания программы

Слушатели отмечают высокий профессиональный уровень содержания программы

Фото: пресс-служба НГЛУ

В продолжение  реализации государственного задания по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма на площадке Центра комплексной безопасности НГЛУ и Института непрерывного образования НГЛУ реализуется программа повышения квалификации "Профилактика терроризма", направленная на овладение знаниями о понятии терроризма и современных особенностях его проявлений, принципах, правовых основах, организованных формах и методах деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ, используемых ими силах и средствах, а также на овладение первичными умениями и навыками решения практических задач по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людей, противодействию идеологии терроризма.

Участники программы в интенсивном формате в режиме видеоконференции погружаются в вопросы внешних и внутренних террористических угроз национальной безопасности РФ, рассматривают современное состояние деятельности органов государственной власти Российской Федерации по противодействию терроризму; правовые основы международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму; изучают основные внешние и внутренние факторы, обусловливающие возникновение и распространение террористических проявлений на территории РФ; основные направления реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы; содержание деятельности органов государственной власти и местного самоуправления при реализации мер по профилактике терроризма; дополнительные меры обеспечения безопасности, реализуемые субъектами противодействия терроризму при установлении уровней террористической опасности и многое другое.

Слушателями программы являются государственные служащие муниципальных и региональных ведомств разных субъектов Российской Федерации.

Главным экспертом-спикером данной программы, реализуемой в рамках государственного задания по проекту "Организационно-методическое обеспечение деятельности координационного центра по формированию у молодежи гражданской позиции, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма в молодежной среде" выступил директор Центра комплексной безопасности НГЛУ, кандидат экономических наук, профессор кафедры физической культуры и спорта НГЛУ Андрей Тимченко.

Светлана Скрибакова из Ярославля отмечает: "Информация по курсу была архиполезной. Материал представлен наглядно с хорошей визуализацией, за счет чего было интереснее слушать преподавателя и повысилась эффективность усвоения информации. Преподаватель, Андрей Валентинович,  отвечал на все возникающие у обучающихся вопросы четко и грамотно, подкрепляя примерами из своей практики. Благодарю за обучение!"

Екатерина Назаровская из Нижнего Новгорода подчеркивает высокий профессиональный уровень содержания программы: "Обучение  по программе повышения квалификации прошло отлично. Большой восторг от того, насколько грамотно и профессионально был преподнесен материал программы, это не скучная монотонная лекция, это - живое общение с высокопрофессиональным экспертом, большое количество примеров, практические вопросы, рассуждения на данную тему с иллюстрацией примеров опытной деятельности всех участников программы. Спасибо НГЛУ за возможность узнать много новой информации и пообщаться с грамотными специалистами данного направления деятельности".

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Теги:
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