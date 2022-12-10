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Общество

Юный нижегородец Даниил Абросимов победил в международном конкурсе музыкантов "Щелкунчик"

10 декабря 2022 13:37  [37] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Юный нижегородец Даниил Абросимов победил в международном конкурсе музыкантов "Щелкунчик". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 10-летний Даниил учится в 4 классе детского музыкального отделения Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева.

Лауреатом премии он стал в номинации "Фортепиано". Приз зрительских симпатий, который присуждается по результатам SMS-голосования телезрителей, также достался ему.

Отмечается, что Даниил Абросимов занимается музыкой с 5 лет. С 2018 года юный музыкант участвует в фестивале "Новые имена" и ежегодно становится его лауреатом. Мальчик является стипендиатом благотворительного фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой. В 2021 году он победил в международном конкурсе молодых пианистов имени В.Ю. Виллуана в Нижнем Новгороде.

Отец музыканта Никита Абросимов рассказал, что Даниил в финальном туре исполнял фортепианный концерт соль мажор Мориса Равеля.

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Теги:
Конкурсы Музыка
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