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Общество

Нижегородцам с ограниченными возможностями здоровья помогут в трудоустройстве

11 декабря 2022 10:26  [91] Общество

Нижегородские центры занятости населения с 13 по 15 декабря проведут ряд мероприятий, направленных на помощь в трудоустройстве гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

13 декабря Дзержинский филиал Нижегородского центра занятости населения организует тренинг по социальной адаптации "Прохождение собеседования". Мероприятие состоится с 11.00 до 12.00.

14 декабря Сормовский филиал Нижегородского центра занятости населения с 10.00 до 11.00 проведет профориентационное мероприятие для граждан с ограниченными возможностями здоровья "Формула успешного поиска работы".

Планируются групповые консультации профессионального психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профразвития, а также при необходимости – смены направления сферы деятельности. Психолог поможет определить уровень притязаний гражданина и даст рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра занятости помогут с составлением резюме, а также расскажут, как успешно пройти собеседование.

Также 14 декабря с 14.00 до 16.00 в Нагорном филиале центра занятости пройдет день открытых дверей для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Карьерные консультанты помогут гражданам с ограниченными возможностями здоровья в поиске работы, оценят личные качества и мотивацию на работу, покажут соответствие требованиям профессии и зарплате, окажут содействие в определении наиболее подходящей сферы деятельности.

Планируются мотивационные беседы о предпринимательской деятельности. Граждан проинформируют о положении на рынке труда, услугах службы занятости населения, ознакомят с действующим трудовым законодательством и актуальным банком вакансий.

15 декабря Нагорный филиал Нижегородского центра занятости тоже проведет занятие по социальной адаптации "Готовимся к собеседованию". Мероприятие состоится с 10.00 до 11.00.

На занятиях по соцадаптации безработным гражданам помогут грамотно составить профессиональное резюме, обрести навыки самопрезентации, предоставят возможность провести собеседование с работодателем и освоить стратегию поиска работы.

Участие в тренингах по соцадаптации повышает конкурентоспособность граждан на рынке труда и способствует их трудоустройству. Занятия по социальной адаптации помогают по-новому взглянуть на себя и на свою жизненную ситуацию, определить трудности в поиске работы, оценить свои сильные стороны, составить конкретный план действий, который приведет к успешному трудоустройству.

Более подробную информацию о мероприятиях можно получить в соответствующих центрах занятости населения.

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Теги:
Занятость и безработица
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