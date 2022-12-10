Мужчина погиб под колесами пассажирского поезда около Дзержинска

Мужчина погиб под колесами пассажирского поезда "Ласточка" № 732 около Дзержинска вечером 10 декабря. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Согласно информации, трагедия произошла на 409 км 1 пк перегона "Дзержинск - Игумново": в результате наезда состава, следующего по маршруту "Москва - Нижний Новгород", мужчина получил смертельные травмы.
В полиции в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Семёновском районе.
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