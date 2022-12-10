Нижегородец Андрей Чертков стал заместителем председателя правительства ДНР Политика

Нижегородец Андрей Чертков стал заместителем председателя правительства Донецкой народной республики. Об этом сообщается на сайте правительства ДНР.

Согласно информации, в ведении Андрея Черткова также остается министерство угля и энергетики ДНР.

Напомним, что о назначении нижегородца Андрея Черткова на пост министра угля и энергетики ДНР стало известно в июле 2022 года. Ранее он занимал должность главы МСУ Кстовского района, а до этого был министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области.