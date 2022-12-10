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Режим повышенной готовности введен в девяти муниципалитетах Нижегородской области

11 декабря 2022 18:08  [194] Общество

В девяти муниципалитетах Нижегородской области введен режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Согласно информации, с 9 декабря он действует в Вознесенском, Городецком муниципальных округах и на Бору, с 10 декабря – в Богородском и Сеченовском муниципальных округах, с 11 декабря – на территории Арзамаса, Воротынского, Сергачского и Балахнинского районов.

Введение режима повышенной готовности связано с тем, что из-за неблагоприятных метеоусловий в ряде населенных пунктов нарушено электроснабжение. 

По состоянию на 15.00 установлено, что произошло нарушение электроснабжения в 324 населенных пунктах в 22 муниципальных образованиях. 

В Главном управлении МЧС России по Нижегородской области действует оперативный штаб. Спасатели, специализированные ведомства и организации, а также органы местного самоуправления занимаются ликвидацией последствий непогоды. Для этого привлекаются и аэромобильные группировки Главного управления МЧС России по Нижегородской области. Специализированные группы реагируют на чрезвычайные ситуации в течение трех-четырех часов.

По данным метеорологов, в ближайшее время сохранятся облачность и осадки – от снега до дождя, что приведет к образованию дополнительного гололеда, наката на дорогах, местами сильных отложений мокрого снега.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада.

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Теги:
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