Юрий Шалабаев: "Человек, который знает законы, защищён юридически, чувствует себя свободнее и увереннее в любой жизненной ситуации" Общество

Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил в адрес нижегородцев своё поздравление с Днём Конституции.

"Сегодня День Конституции России - главного нормативного акта нашей страны, по которому мы все с вами живем, где прописаны права и обязанности каждого гражданина. Основные положения Конституции начинают изучать еще в школе", - отметил градоначальник.

"Человек, который знает законы, защищён юридически, чувствует себя свободнее и увереннее в любой жизненной ситуации, осознаёт свою ответственность по отношению к другим людям и государству. Конституция определяет основные правила поведения и принципы жизни россиянина: право на образование, выбор профессии, отдых, жильё, медицинскую помощь, обеспечивает свободу предпринимательства и частной инициативы, гарантирует порядок и стабильность в нашей многонациональной стране", - сказал мэр.

"Желаю всем нижегородцам благополучия, оптимизма, реализации всех намеченных планов и уверенности в завтрашнем дне", - добавил в заключение Юрий Шалабаев.