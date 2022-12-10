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Политика

Председатель ЗСНО Евгений Люлин прибыл в Йошкар-Олу

12 декабря 2022 13:08  [29] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Рабочая поездка председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина в Йошкар-Олу началась 12 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, координатор Ассоциации законодателей ПФО Евгений Люлин проведет в Республике Марий Эл 66-е заседание Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа.

Спикер регионального парламента уже провел рабочую встречу с председателем Государственного собрания Республики Марий Эл Анатолием Смирновым.

В рамках пленарного заседания Ассоциации, которое состоится 13 декабря, планируется обсудить реализацию национального проекта "Культура", сетевую образовательную систему и обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину об ужесточении требований к открытию и работе предприятий общепита, к которым относятся круглосуточные "разливайки".

Евгений Люлин взял на контроль вопрос о передаче в регионы полномочий в сфере регулирования деятельности и надзора за работой данных заведений.

Ранее сообщалось, что председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил форум "Госстарт" в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Законодательное собрание ПФО
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