Председатель ЗСНО Евгений Люлин прибыл в Йошкар-Олу Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Рабочая поездка председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина в Йошкар-Олу началась 12 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, координатор Ассоциации законодателей ПФО Евгений Люлин проведет в Республике Марий Эл 66-е заседание Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа.

Спикер регионального парламента уже провел рабочую встречу с председателем Государственного собрания Республики Марий Эл Анатолием Смирновым.

В рамках пленарного заседания Ассоциации, которое состоится 13 декабря, планируется обсудить реализацию национального проекта "Культура", сетевую образовательную систему и обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину об ужесточении требований к открытию и работе предприятий общепита, к которым относятся круглосуточные "разливайки".

Евгений Люлин взял на контроль вопрос о передаче в регионы полномочий в сфере регулирования деятельности и надзора за работой данных заведений.

Ранее сообщалось, что председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил форум "Госстарт" в Нижнем Новгороде.