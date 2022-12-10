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Рабочий погиб во время ремонтных работ в Кстовской ЦРБ. Об этом сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области.
Согласно информации, 11 декабря при выполнении ремонтных работ на территории Центральной районной больницы произошел несчастный случай.
В результате происшествия погиб один работник, а еще один находится в реанимации.
Госинспекция труда устанавливает все обстоятельства несчастного случая.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при наезде бульдозера на строительную будку в Бутурлинском районе.
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