Рабочий погиб во время ремонтных работ в Кстовской ЦРБ Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рабочий погиб во время ремонтных работ в Кстовской ЦРБ. Об этом сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации, 11 декабря при выполнении ремонтных работ на территории Центральной районной больницы произошел несчастный случай.

В результате происшествия погиб один работник, а еще один находится в реанимации.

Госинспекция труда устанавливает все обстоятельства несчастного случая.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при наезде бульдозера на строительную будку в Бутурлинском районе.