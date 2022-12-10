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Правильный выбор монокуляра

12 декабря 2022 13:34  [67]

Монокуляры по своему строению схожи с подзорной трубой или же биноклем. Бесспорное преимущество заключается в компактности, удобстве применения.

Критерии выбора

Приобретая мощный монокуляр, следует учитывать определенные факторы. Основные из них заключаются в следующем:

  1. Линзы представлены в категориях ROOF, PORRO. За первыми сохраняется высокая технологичность, вторые проще в изготовлении, что выигрышно сказывается на стоимости.
  2. Показатель кратности подбирается в индивидуальном порядке. Не стоит наивно полагать, что мощные агрегаты всегда отличаются предельной эффективностью. Если предполагается ночная лесная охота, достаточно будет увеличительного прибора на 7-8х.
  3. Большой диаметр объектива обеспечивает повышенную яркость и насыщенность всего происходящего. Для ночного периода рекомендуется купить монокуляры тепловизионного действия.

Немаловажной остается дистанция фокусировки, важно, чтобы присутствовали специальные детали для закрепления на голове или поясе. Не стоит забывать о показателе влагостойкости, противоударных значениях, дополнительном оснащении на примере часов с дальномером, системой для стабилизации и пр.

Удобно, когда подобранная модель позволяет корректировать диоптрии. В такой способ человеку несложно подготовить агрегат под индивидуальные потребности, в противном случае получаемая картинка будет расплывчатой. Если поставленные задачи не отличаются сложностью, стоит остановиться на экономном стандартном приспособлении. Когда же предстоит отслеживание дичи в пределах степи или леса, лучше обзавестись дорогой и усовершенствованной моделью. И монокуляры с большой кратностью станут в таком случае лучшим решением.

Необходимость в приборе

Описываемые устройства просто незаменимы на рыбалке с охотой, ими активно пользуются спортсмены с туристами. Без них не обойтись, когда требуется быстрое реагирование на происходящее, полная мобильность. Благодаря небольшим габаритам изделие легко размещается в кармане, дорожной сумке. Важно при покупке учитывать требования к предмету, конкретные задачи, с которыми он должен справляться.

Для ночного периода изготавливаются специальные монокуляры, линзы которых без труда охватывают лунный свет. Далее происходит его усиление, введение на объектив монохромной и хорошо просматривающейся картинки. При необходимости приводится в действие инфракрасный дополнительный излучатель, который никак не воздействует на зрение человека.

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