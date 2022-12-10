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Новогодние акции от Сантехника-Онлайн в Нижнем Новгороде и Нижегородской области: скидки до 50%!

12 декабря 2022 13:50  [79]

Предновогодний марафон праздничных скидок запущен в сети магазинов «Сантехника Онлайн». В список товаров, участвующих в акции, вошли десятки наименований продукции известных отечественных и зарубежных производителей. Снижение цен сразу от 20 до 50% коснулось:

  • Аксессуаров для ванной комнаты.
  • Мебели, душевых и ограждений для ванны.
  • Электрических радиаторов отопления и систем «Теплый пол».
  • Душевых комплексов, стоек и отельных предметов (душевые лейки, шланги).
  • Электрических накопительных и проточных нагревателей.
  • Унитазов, биде, раковин и ванн из керамики и акрила.

Реализуемые по акции товары размещены в каталоге по разделам, соответствующим их назначению. Для удобства выбора, величина скидки в процентах указывается рядом с названием изделия вместе с первоначальной и ценой, которая установлена в настоящее время.

Оформление и получение покупки

Для оформления покупки приобретаемого по акции товара достаточно просто отправить его в корзину покупателя и провести оплату удобным для себя способом. Цена с указанной скидкой будет рассчитана в конечном ценнике автоматически. Предусмотрена возможность оплаты долями или в рассрочку. Оформление проводится в офисе в день покупки.

Покупатели из Нижнего Новгорода и Нижегородской области могут забрать свою покупку в городском пункте выдачи. Он расположен по адресу: Восточный проезд д. 5. Работает с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных.

Дополнительные услуги

В компании «Сантехника Онлайн» предусмотрен целый ряд дополнительных услуг, которыми могут воспользоваться покупатели. Кроме скидки на товары, участвующие в акции предусмотрены следующие бесплатные услуги:

  • Подбор стилистики оформления и выбор товаров для ванной комнаты – консультацию проводит профессиональный дизайнер.
  • Визуальный компьютерный проект интерьера с товарами, которые уже выбраны покупателем – выполняется с использованием фирменного программного обеспечения.
  • Точный расчет количества плитки и расходных материалов – проводит штатный строительный инженер-технолог.

Приобретенный товар может быть доставлен по указанному покупателем адресу службой доставки магазина. Выполняется в срочном порядке или в указанный покупателем день (на усмотрение самого клиента магазина). Заявка на доставку оформляется онлайн при проведении оплаты.

На всю без исключения приобретаемую продукцию предоставляется длительная гарантия качества, оригинальности и соответствия заявленным в описании параметрам. Возврат или обмен по обоснованным покупателем причинам осуществляется в установленные законодательством сроки. Переходите на сайт https://nizhny-novgorod.santehnika-online.ru/.

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