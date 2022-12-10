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Общество

Список "стоп-слов" разработали для нижегородских медиков

12 декабря 2022 14:09  [240] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Список "стоп-слов" разработали для нижегородских медиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, слово врача может как помочь в лечении, так и убить. Поэтому для медиков разработаны рекомендации в обращении с пациентами.

В перечь вошли фразы "а мы-то здесь при чем?", "вы меня, конечно, извините, но...", "вы меня не слышите" и "что вас ещё не устраивает?" и другие, а также уменьшительно-ласкательные формы слов.

"Общаться надо правильно! Но, безусловно, это дорога с двусторонним движением. В этом и выражается партнёрство медицины и пациента", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Как сообщает телеканал "360", также будут созданы специальные скрипты для записи на прием. Так, например, в них запрещаются обращения "девушка", "молодой человек", а взамен предлагается обращаться к пациентам по имени или на "вы". 

Словосочетание "ваша проблема" предложено заменить на "наш вопрос".

Кроме того, запрещается оправдываться за неправильно указанную дату или время. Сотрудникам будет необходимо извиниться и предложить помощь.

Ранее сообщалось, что десять нижегородских медучреждений переходят на "Единую цифровую платформу".

Также напомним, что сайты всех больниц Нижегородской области будут обновлены до конца 2022 года.

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Теги:
больницы Здравоохранение
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