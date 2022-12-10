Что подарить сотрудникам на Новый год?

Новый год уже не за горами и руководство компаний озадачено выбором подарков. Зачастую, сотрудники получают подарки, которые никому не нужны. Начальство дарит презенты только "ради галочки". Но назвать этот подход правильным нельзя. "АМК Бизнес" занимается оптовой продажей подарков. И если хочется подобрать качественные и интересные подарки сотрудникам на Новый год, то стоит обратиться именно к нам. Мы подберем интересные варианты, и каждый сотрудник останется доволен.

Выбираем подарки: на какие варианты обратить внимание?

Среди работодателей есть те, кто предпочитает дарить практичные подарки. Вещи для дома или какая-то одежда может понравиться далеко не всем, но лучше получить такой презент, чем никому не нужный блокнот или набор карандашей с логотипом компании.

Практичные подарки хороши тем, что они могут использоваться в повседневной жизни и принесут немало пользы. Но что выбрать?

Разнообразие практичных подарков огромное. Но не стоит покупать все подряд. Обратить внимание стоит на следующие варианты:

Красивый плед. Подобрать красивый плед не сложно. Можно даже нанести логотип компании, чтобы сотрудники помнили о хорошем подарке. Конечно, можно пойти немного другим путем и выбрать какой-нибудь оригинальный вариант. Чехол для планшета или ноутбука. Такой подарок не останется незамеченным. Сегодня сложно найти человека, который бы не пользовался компьютером или планшетом. Чехол будет обязательно использоваться. В качестве дополнения к основному подарку можно преподнести органайзер для хранения зарядных устройств. Футболки или свитшоты. Конечно, далеко не вся одежда подходит для подарков. Если хочется сделать своим сотрудникам приятное, то можно подарить им шапки или перчатки. Термокружка. Понравится сотрудникам и термосы. В холодное время такой подарок обязательно вспомнится. Особенно если коллектив предпочитает активный отдых и частенько выбирается на каток, например.

Дарить съедобные подарки или лучше выбрать что-то другое?

Съедобные подарки были актуальны всегда. И касается это не только сладких подарков, которые вручают детям сотрудников. Можно подарить съедобные подарки и сотрудникам. Наверное, нет такого человека, который бы не обрадовался мясному или алкогольному подарку. Можно преподнести фруктовые корзины или подарить каждому какой-то экзотический фрукт.

Но такие подарки не стоит дарить заранее. Можно преподнести их перед самым праздником или организовать доставку по домам.

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