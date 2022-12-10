В Нижегородской области празднуют День Конституции: встречи со школьниками, раздача изданий Основного закона, проведение РосКвизов Политика

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Сегодня, в День Конституции, в Нижегородской области проходят различные акции в честь государственного праздника, организованные региональным отделением "Единой России".

Так, депутат Государственной Думы Юрий Станкевич встретился в областном Законодательном собрании со школьниками из Центра наставничества "Хулиганодом". В диалоге приняли участие дети от 10 до 17 лет из Нижнего Новгорода, Кстова, Бора и Уреня. Во время встречи речь шла про историю Конституции, ее основные положения, об истории нашей страны, органах власти и многом другом.

"Знание Конституции позволяет человеку более уверенно себя чувствовать в жизни. Это проявляется во взаимодействии с государственными институтами и правоохранительными органами, с работодателями и социальными службами, позволяет ориентироваться в полномочиях различных органов власти. Важно для ребят, которые только вступают в сознательную жизнь, определяются с профессией, такие встречи проводить. В моем понимании, для образованного человека Конституция должна иметь неформальный статус настольной книги. Это позволит лучше ориентироваться в процессах, которые нас сопровождают на протяжении жизни, и эффективнее отстаивать свои права", - отметил Юрий Станкевич.

В свою очередь ребята рассказали о своей общественно-полезной деятельности, участии в волонтерских акциях. Например, подростки из "Хулиганодома" в Кстове написали свой собственный социальный проект по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди молодежи и сейчас его реализуют.

Отдельной темой для разговора стал выбор дальнейшей профессии, так как многие из участников сейчас как раз учатся в 10-11 классах.

"Я очень давно задумываюсь, какую специальность мне выбрать – юриспруденция или политология. И сегодня во время диалога я получила хороший совет. И начинаю понимать, что юридический факультет мне ближе, а дальше знания можно получать благодаря дополнительному образованию", - рассказала школьница из Кстова Нина Новикова.

"Я сам своей первой специальностью выбрал юриспруденцию. И если кто-то из ребят также хочет стать юристом, готов помочь советом, рассказать о нюансах. Договорились, что в следующем году организуем экскурсию в Госдуму, где я смогу их более подробно ознакомить с основными принципами и подходами законотворческого процесса", - сказал Юрий Станкевич.



Также сегодня все желающие могли получить издания Основного закона. Волонтеры "Единой России" и "Молодой Гвардии" раздавали их в знаковой точке Нижнего Новгорода – площади Минина и Пожарского, а также в торговых центрах города. Вместе с брошюрами активисты вручали нижегородцам ленточки-триколор.

Во время акции волонтеры напомнили жителям об истории Конституции РФ, ее важности, правах и свободах россиян.

В День Конституции по всей Нижегородской области проходят различные акции, интеллектуальные игры "РосКвиз", викторины, конкурсы, встречи с молодыми общественниками, студентами и школьниками. Депутаты проводят тематические классные часы и лекции. Кроме того, проходят торжественные мероприятия, посвященные вручению паспортов юным нижегородцам, достигшим 14-летнего возраста. Наряду с главным документом гражданина ребятам вручают экземпляры Конституции РФ.