Нацпроекты — людям
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
12 декабря 2022 15:46  [68] В Нижегородской области празднуют День Конституции: встречи со школьниками, раздача изданий Основного закона, проведение РосКвизов
12 декабря 2022 15:20  [82] Владимир Путин не будет проводить большую пресс-конференцию в этом году
12 декабря 2022 13:08  [136] Председатель ЗСНО Евгений Люлин прибыл в Йошкар-Олу
12 декабря 2022 12:49  [156] Виктор Бут вступил в ЛДПР
12 декабря 2022 12:14  [199] Не менее трех кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области пройдут собеседование с Глебом Никитиным
12 декабря 2022 09:17  [140] Евгений Люлин: "День Конституции – это праздник патриотов"
12 декабря 2022 09:00  [161] Глеб Никитин: "Положения Конституции с течением времени не только не теряют актуальности, но и раскрываются с новой силой"
11 декабря 2022 16:22  [453] Нижегородец Андрей Чертков стал заместителем председателя правительства ДНР
10 декабря 2022 16:46  [921] Александр Курдюмов попал в санкционный список США
09 декабря 2022 19:10  [993] Эксперт-мониторинг событий с 2 по 9 декабря 2022 года от АНО "Минин-центр"
Политика

В Нижегородской области празднуют День Конституции: встречи со школьниками, раздача изданий Основного закона, проведение РосКвизов

12 декабря 2022 15:46  [68] Политика
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Сегодня, в День Конституции, в Нижегородской области проходят различные акции в честь государственного праздника, организованные региональным отделением "Единой России".  

Так, депутат Государственной Думы Юрий Станкевич встретился в областном Законодательном собрании со школьниками из Центра наставничества "Хулиганодом". В диалоге приняли участие дети от 10 до 17 лет из Нижнего Новгорода, Кстова, Бора и Уреня. Во время встречи речь шла про историю Конституции, ее основные положения, об истории нашей страны, органах власти и многом другом.

"Знание Конституции позволяет человеку более уверенно себя чувствовать в жизни. Это проявляется во взаимодействии с государственными институтами и правоохранительными органами, с работодателями и социальными службами, позволяет ориентироваться в полномочиях различных органов власти. Важно для ребят, которые только вступают в сознательную жизнь, определяются с профессией, такие встречи проводить. В моем понимании, для образованного человека Конституция должна иметь неформальный статус настольной книги. Это позволит лучше ориентироваться в процессах, которые нас сопровождают на протяжении жизни, и эффективнее отстаивать свои права", - отметил Юрий Станкевич.

В свою очередь ребята рассказали о своей общественно-полезной деятельности, участии в волонтерских акциях. Например, подростки из "Хулиганодома" в Кстове  написали свой собственный социальный проект по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди молодежи и сейчас его реализуют.

Отдельной темой для разговора стал выбор дальнейшей профессии, так как многие из участников сейчас как раз учатся в 10-11 классах. 

"Я очень давно задумываюсь, какую специальность мне выбрать – юриспруденция или  политология. И сегодня во время диалога я получила хороший совет. И начинаю понимать, что юридический факультет мне ближе, а дальше знания можно получать благодаря дополнительному образованию", -  рассказала школьница из Кстова Нина Новикова.

"Я сам своей первой специальностью выбрал юриспруденцию. И если кто-то из ребят также хочет стать юристом, готов помочь советом, рассказать о нюансах. Договорились, что в следующем году организуем экскурсию в Госдуму, где я смогу их более подробно ознакомить с основными принципами и подходами законотворческого процесса", - сказал Юрий Станкевич.
 
Также сегодня все желающие могли получить издания Основного закона. Волонтеры "Единой России" и "Молодой Гвардии" раздавали их в знаковой точке Нижнего Новгорода – площади Минина и Пожарского, а также в торговых центрах города. Вместе с брошюрами активисты вручали нижегородцам ленточки-триколор.

Во время акции волонтеры напомнили жителям об истории Конституции РФ, ее важности, правах и свободах россиян.

В День Конституции по всей Нижегородской области проходят различные акции, интеллектуальные игры "РосКвиз", викторины, конкурсы, встречи с молодыми общественниками, студентами и школьниками. Депутаты проводят тематические классные часы и лекции. Кроме того, проходят торжественные мероприятия, посвященные вручению паспортов юным нижегородцам, достигшим 14-летнего возраста. Наряду с главным документом гражданина ребятам вручают экземпляры Конституции РФ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День Конституции Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph