Почти 2,5 тыс. юных нижегородцев прислали свои работы на конкурс "Горьковская игрушка" Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

В 2022 году почти 2,5 тыс. юных нижегородцев прислали свои работы на конкурс "Горьковская игрушка". Об этом сообщили в пресс-службе Думы Нижнего Новгорода.

Новогодние игрушки ручной работы конкурсанты представили в номинациях "Символ нового 2023 года", "Мой любимый город – Нижний Новгород", "Зимняя сказка" и "Мир глазами детей".

"Новогодний творческий конкурс пришелся нижегородцам по душе. В прошлом году работы прислали 1500 ребят. Одна из номинаций была посвящена сказкам А.С. Пушкина. В честь 800-летия Нижнего Новгорода лучшие поделки были отправлены в города-побратимы. В этом году игрушек у нас еще больше. Их качество так высоко, будто изготовлены они мастерами-профессионалами. Видно, что дети и их родители вложили в эти работы свою душу и любовь. Поэтому мы решили передать поделки в подарок жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Надеемся, что эти милые новогодние сувениры поднимут им настроение", – сказал по итогам работы конкурсной комиссии руководитель депутатского объединения партии "Единая Россия", заместитель председателя городской Думы Евгений Костин.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров проекта состоится в городской Думе 13 декабря 2022 года.