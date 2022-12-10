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Общество

Нижегородская молодежь узнает о востребованных профессиях с помощью VR-приложения "Навигатум"

13 декабря 2022 09:40  [82] Общество

Молодежь Нижнего Новгорода сможет узнать о наиболее востребованных профессиях в настоящее время с помощью VR-приложения "Навигатум". Об этом сообщили в Управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Согласно информации, профориентационное мероприятие пройдет 15 декабря в Нагорном филиале Нижегородского центра занятости населения.

Молодежи расскажут о самых актуальных профессиях и отраслях в виртуальном пространстве с помощью VR-приложения "Навигатум". Приложение позволит увидеть целостную картину мира труда, показать взаимосвязи отраслей и востребованных профессий внутри отрасли.

Кроме того, карьерные консультанты расскажут молодым людям о наиболее популярных направлениях профессионального обучения, помогут оценить их личные качества и мотивацию на работу, выявить наиболее подходящую сферу деятельности, мотивируют на дальнейшее профессиональное и личностное развитие в соответствующем направлении.

Ранее сообщалось, что специальный раздел для самозанятых появился на Цифровой платформе МСП.

 

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Теги:
Занятость и безработица Молодежь
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