Нижегородская молодежь узнает о востребованных профессиях с помощью VR-приложения "Навигатум" Общество

Молодежь Нижнего Новгорода сможет узнать о наиболее востребованных профессиях в настоящее время с помощью VR-приложения "Навигатум". Об этом сообщили в Управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Согласно информации, профориентационное мероприятие пройдет 15 декабря в Нагорном филиале Нижегородского центра занятости населения.

Молодежи расскажут о самых актуальных профессиях и отраслях в виртуальном пространстве с помощью VR-приложения "Навигатум". Приложение позволит увидеть целостную картину мира труда, показать взаимосвязи отраслей и востребованных профессий внутри отрасли.

Кроме того, карьерные консультанты расскажут молодым людям о наиболее популярных направлениях профессионального обучения, помогут оценить их личные качества и мотивацию на работу, выявить наиболее подходящую сферу деятельности, мотивируют на дальнейшее профессиональное и личностное развитие в соответствующем направлении.

Ранее сообщалось, что специальный раздел для самозанятых появился на Цифровой платформе МСП.