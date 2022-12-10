"Межнациональные отношения в современной России": в НГЛУ запустили новую программу повышения квалификации для чиновников и учителей Общество

Уровень экспертности преподавателей НГЛУ позволит слушателям курсов обрести необходимые компетенции и знания

Госслужащие, руководители и педагоги школ, детских садов, колледжей и вузов из разных регионов нашей страны проходят повышение квалификации в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова по программе "Межнациональные отношения в современной России".

Слушатели курсов совершенствуют профессиональные компетенции по работе с молодежью, навыки эффективного управления межнациональными процессами, изучают технологии работы с молодежью, направленные на формирование межнационального диалога и межкультурной коммуникативной компетенции.

Обучение проходит на площадке Центра комплексной безопасности НГЛУ при активном участии Института непрерывного образования НГЛУ в рамках государственного задания по проекту "Организационно-методическое обеспечение деятельности координационного центра по формированию у молодежи гражданской позиции, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма в молодежной среде".

"Межнациональный и межрелигиозный мир сегодня составляет основу развития нашего государства, его поступательного движения к намеченным целям. Исторически для Лингвистического университета достижение этого мира – одна из основополагающих миссий. Более века иняз объединяет студентов и преподавателей из разных стран и уголков нашей страны, уделяя особое внимание не только их интеграции в учебный процесс, но и воспитанию в них чувства уважения к языкам, культурам, традициям других народов. Мы готовим дипломатов международного и межрегионального уровня, со знанием нескольких иностранных языков, в том числе – языков народов стран СНГ, а также с глубоким знанием истории, религии и менталитета народов, населяющих Россию. Уровень экспертности наших преподавателей, уверена, позволит слушателям курсов обрести те компетенции и знания, которые остро необходимы управленцам и педагогам в сегодняшней геополитической ситуации", - сказала ректор НГЛУ Жанна Никонова.

Спикерами-преподавателями по программе "Межнациональные отношения в современной России" выступают ведущие специалисты в области международных отношений и мировой политики, эксперты-практики, среди которых доктор политических наук, доцент, декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ, советник ректора НГЛУ по внешним связям Светлана Колобова; доктор исторических наук, профессор, начальник Международной междисциплинарной НИЛ "Изучение мировых и региональных социально-политических процессов" Управления по НИД Сергей Устинкин.

"Курсы удивили прежде всего ответственным профессиональным подходом организаторов и лекторов к обеспечению качества материалов, а онлайн-формат ничуть не уступил традиционному. Живые и содержательные выступления лекторов и их ораторские способности, качественный и информативный видеоряд, активные дискуссии, серьезная научная и методическая база позволили получить бесценные знания и опыт", - отметила Ирина Бедарева, слушатель курсов из Горно-Алтайска.

"Сочетание различных видов образовательных технологий, применяемых для представления материала, удобное расписание, график и режим работы и доступа к дополнительным материалам – все это позволяет получить необходимые знания, умения, навыки, компетенции по чрезвычайно актуальной теме в современном мире", - подчеркнула слушатель курсов Светлана Велиева (Чебоксары).