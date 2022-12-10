Российские школы планируют перевести с муниципального на областной бюджет Экономика

Обязанность по обеспечению школ планируют переложить с муниципального бюджета на региональный. Такой закон будет рассмотрен в Госдуме РФ на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам, изменения в закон об образовании позволят региональным органам власти переводить финансирование школ с муниципального в обязанности областного бюджета. Это даст больше возможностей и денег для найма учителей, создание групп продленного дня, ремонта и содержания школ.

Кроме того, подчеркнул Володин, за недочёты начнут спрашивать с тех, у кого есть финансы и нужные полномочия.

Спикер Госдумы рассказал, в России насчитывается порядка 40 тысяч школ, и 56% из них находятся в селах. Большинство учреждений финансируется из муниципального бюджета, и в сельских больше всего проблем.

В Госдуме считают, что для ускорения роста экономики нужно, в первую очередь, повысить качество образования.

Предложение об изменении порядка финансирования школ и передаче этой обязанности регионам было озвучено ещё на ПМЭФ в 2017 году. Действующий тогда министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что это поможет эффективней распределять выделенные деньги.