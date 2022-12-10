Нацпроекты — людям
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
13 декабря 2022 19:37  [27] Российские школы планируют перевести с муниципального на областной бюджет
13 декабря 2022 17:06  [153] Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса запустят уже в сентябре 2023 года
13 декабря 2022 10:50  [142] Около 13 млрд рублей поступило в бюджет Нижегородской области накануне второго чтения
09 декабря 2022 14:43  [292] Комитет по бюджету Думы Дзержинска оценил исполнение пяти нацпроектов как "надлежащее"
09 декабря 2022 14:35  [262] ОМК получила золото в рейтинге лучших работодателей России в 2022 году
08 декабря 2022 18:19  [338] Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год скорректирован с учетом предложений депутатов Гордумы
07 декабря 2022 17:09  [252] Программа поддержки российских авиаперевозчиков продлена на 2023 год
07 декабря 2022 16:38  [316] Доходную часть бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год уменьшат на 403,3 млн рублей
07 декабря 2022 09:12  [557] Региональный форум "Технологический суверенитет и импортозамещение: Выбирай своё" состоялся в Нижнем Новгороде
06 декабря 2022 18:54  [397] Поддержку молодых специалистов на сельских территориях Нижегородской области предложено увеличить
Экономика

Российские школы планируют перевести с муниципального на областной бюджет

13 декабря 2022 19:37  [27] Экономика

Обязанность по обеспечению школ планируют переложить с муниципального бюджета на региональный. Такой закон будет рассмотрен в Госдуме РФ на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам, изменения в закон об образовании позволят региональным органам власти переводить финансирование школ с муниципального в обязанности областного бюджета. Это даст больше возможностей и денег для найма учителей, создание групп продленного дня, ремонта и содержания школ.

Кроме того, подчеркнул Володин, за недочёты начнут спрашивать с тех, у кого есть финансы и нужные полномочия.

Спикер Госдумы рассказал, в России насчитывается порядка 40 тысяч школ, и 56% из них находятся в селах. Большинство учреждений финансируется из муниципального бюджета, и в сельских больше всего проблем.

В Госдуме считают, что для ускорения роста экономики нужно, в первую очередь, повысить качество образования.

Предложение об изменении порядка финансирования школ и передаче этой обязанности регионам было озвучено ещё на ПМЭФ в 2017 году. Действующий тогда министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что это поможет эффективней распределять выделенные деньги.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Финансы Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph