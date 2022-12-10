Девять детских садов построили в Нижнем Новгороде в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Девять детских садов построили в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил на заседании Гордумы 14 декабря.

Согласно информации, в текущем году в рамках нацпроекта "Демография" детские сады строили в пяти районах города.

Так, в эксплуатацию уже введены детсад на улице Верховая и по улице Генерала Зимина в Приокском районе, а также один детсад в Канавинском районе.

Также в настоящее время разрешения на ввод в эксплуатацию получают учреждения в ЖК "Новая Кузнечиха" в Советском районе и по улице Глеба Успенского в Ленинском районе.

В четырех детсадах строительные работы завершены на 100%, ведется работа по получению заключения о соответствии построенного объекта проектной документации. Акты ввода в эксплуатацию ожидаются до конца года.

Кроме того, к концу ожидается завершение строительства детсада №38. Юрий Шалабаев рассказал, что контракт на его возведение был расторгнут, работы завершает новый подрядчик.

Ранее сообщалось, что проектирование семи детских садов на 2917 мест ведется в Нижнем Новгороде.