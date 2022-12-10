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Шесть нижегородцев в составе сборной России примут участие в Российско-Китайских молодежных зимних играх. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, соревнования пройдут 14-20 декабря в городе Чанчунь в провинции Цзилинь в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.
Нижегородскую область на играх представляют лыжник Никита Родионов, конькобежки Екатерина Казакова и Ирина Сальникова, шорт-трекистки Валерия Нестерова, Арина Гребнева, Полина Войлер.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, такие соревнования дают возможность попробовать свои силы за рубежом и приобрести уникальный спортивный опыт.
Всего в состав сборной России вошли около 150 спортсменов, которые будут соревноваться в лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, конькобежном спорте, фигурном катании, керлинге и фристайлу.
Министр спорта региона Александр Кононов отметил, что в играх 2018 года спортсмены из Нижегородской области участие не принимали. Наличие в сборной шести нижегородцев является показателем эффективной системы спортивной подготовки спортсменов и работы тренеров.
Ранее сообщалось, что нижегородская спортсменка стала вице-чемпионкой Европы по шахматам среди девочек до 10 лет.
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