Шесть нижегородцев в составе сборной России примут участие в Российско-Китайских молодежных зимних играх Спорт

Фото: с сайта Федерального центра подготовки спортивного резерва

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шесть нижегородцев в составе сборной России примут участие в Российско-Китайских молодежных зимних играх. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, соревнования пройдут 14-20 декабря в городе Чанчунь в провинции Цзилинь в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.

Нижегородскую область на играх представляют лыжник Никита Родионов, конькобежки Екатерина Казакова и Ирина Сальникова, шорт-трекистки Валерия Нестерова, Арина Гребнева, Полина Войлер.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, такие соревнования дают возможность попробовать свои силы за рубежом и приобрести уникальный спортивный опыт.

Всего в состав сборной России вошли около 150 спортсменов, которые будут соревноваться в лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, конькобежном спорте, фигурном катании, керлинге и фристайлу.

Министр спорта региона Александр Кононов отметил, что в играх 2018 года спортсмены из Нижегородской области участие не принимали. Наличие в сборной шести нижегородцев является показателем эффективной системы спортивной подготовки спортсменов и работы тренеров.

Ранее сообщалось, что нижегородская спортсменка стала вице-чемпионкой Европы по шахматам среди девочек до 10 лет.