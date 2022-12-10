"Выкса-фестиваль" в 2023 году пройдет с 23 июня по 2 июля Общество

Фото: пресс-служба ОМК

"Выкса-фестиваль" в 2023 году пройдет с 23 июня по 2 июля. Его арт-директором стала художник и куратор Катя Бочавар. Организаторами фестиваля выступают ОМК и фонд "ОМК-Участие".

Тема нового фестиваля – "Все включено". В ее основе – понятие "включенность" ( англ. – inclusion). "Выкса-фестиваль" расширяет рамки понятия "включенности": это и включение Выксы в культурный контекст страны, ее жителей – в создание фестиваля и обсуждение современного искусства, артистов и художников – в жизнь моногорода.

"Одним из главных направлений программы с самого начала было включение горожан в процесс создания и обсуждения современного искусства. Мы меняли городскую среду вместе с выксунцами. Поэтому для фестиваля принципиально, чтобы жители города выступали соавторами всех проектов и работали наравне с приглашенными художниками, находили себя в творчестве и вместе меняли город к лучшему. В рамках "Выкса-фестиваля" "включенность" понимается максимально широко: такой подход не только вовлекает жителей города в создание искусства, но также интегрирует приглашенных участников в его жизнь. Выкса становится местом силы в масштабе страны, где каждый может черпать вдохновение для самореализации", — говорит создатель "Выкса-фестиваля", председатель попечительского совета фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых.

Среди планов на лето 2023 года: кино- и театральные лаборатории, инклюзивные мастерские, собственные медиа и реализация разнообразных паблик-арт и образовательных проектов.

Программа и участники будут объявлены в начале весны.