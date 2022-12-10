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Бизнес

Т Плюс инвестировала свыше 40 млрд рублей в надежность теплоснабжения регионов

14 декабря 2022 15:55  [100] Бизнес

ПАО "Т Плюс" в 2022 году инвестировало свыше 40 млрд рублей в развитие систем теплоснабжения 16 регионов своего присутствия. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Вагнер на межрегиональной пресс-конференции. 

Подводя предварительные итоги 2022 года, Андрей Вагнер отметил, что компания выполнила свои обязательства и надежно подготовилась к зиме. На высоком уровне прошлого года сохранены перекладки тепловых сетей - около 700 км. Что составляет 4% от общего объема протяженности всех сетей компании и является беспрецедентным для всей отрасли. В среднем по стране перекладывается 1,2% трубопроводов. "Т Плюс" провела необходимые ремонты основного оборудования на ТЭЦ и котельных. Выполнены все запланированные мероприятия в рамках цифровой трансформации бизнеса. В частности, завершено концептуальное проектирование проекта «цифровая станция», он уже внедряется на двух ТЭЦ в Екатеринбурге: Академической и Ново-Свердловской.

Также началась реализация проектов при поддержке Фонда ЖКХ. "Т Плюс" доверено 10,5 млрд рублей на развитие тепловых узлов Ижевска, Кстово, Дзержинска, Пензы, Перми, Лысьвы, Кирова, Кирово-Чепецка, Саранска, Первоуральска, Екатеринбурга, Саратова, Балакова, Оренбурга и Инты. 

"Компания значительно нарастила инвестиции за последние три года в модернизацию тепловых сетей и станций регионов. Во многом хороших показателей удалось добиться за счет отнесения 16 городов к ценовым зонам теплоснабжения. Механизм "альткотельной" подтвердил свою эффективность, поэтому считаю, что в перспективе переход на него должен стать обязательным для регионов», - отметил генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер.

Общий объем ремонтной и инвестиционной программ Нижегородского филиала "Т Плюс" в 2022 году превысил 2,5 млрд рублей без НДС, что на 200 млн рублей больше, чем в 2021 году. Масштабные проекты модернизации и технического перевооружения реализованы на всех станциях филиала, в их числе – реконструкция водоподготовительных установок Дзержинской ТЭЦ, строительство нового водогрейного котла мощностью 50 Гкал/ч на Сормовской ТЭЦ, модернизация оборудования котлотурбинного цеха Новогорьковской ТЭЦ и другие. В Дзержинске и Кстове компания переложила 17 км трубопроводов тепловых сетей, в том числе 5,4 км тепловых магистралей по программе реконструкции систем теплоснабжения, реализуемой с привлечением льготного кредита Фонда ЖКХ. 

"Мы инвестируем в повышение надежности, эффективности и экологичности энергообъектов, в высокое качество теплоснабжения потребителей. Еще больший объем работ мы планируем выполнить в 2023 году. И обязательно выполним", – сказал директор филиала Александр Фролов.

Проблемным остается вопрос с дебиторской задолженностью всех категорий клиентов за тепло. На начало декабря она составляет 53,7 млрд рублей. Большая часть этой суммы числится за населением – 24 млрд, а также управляющими организациями – 18 млрд рублей. Отметим, что текущая задолженность превышает инвестиционную программу компании. 

Как сообщила на пресс-конференции директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова, просроченная задолженность потребителей Дзержинска и Кстово по состоянию на 8 декабря составляет 743 млн. рублей, в том числе долг населения – 635 млн. рублей. В отношении должников компания применяет все разрешенные законодательством меры. 

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Теги:
Т Плюс
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