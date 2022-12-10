Интернет-конференция министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова

Тема интернет-конференции: "Развитие промышленности и предпринимательства в Нижегородской области в 2022 году".

В рамках интернет-конференции глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов расскажет об итогах реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы", деятельности регионального Фонда развития промышленности, промежуточных итогах работы предприятий, достижениях и перспективных планах.

Вопросы Максиму Черкасову принимаются до 22 декабря.