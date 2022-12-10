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Интернет-конференции

Интернет-конференция министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова

14 декабря 2022 17:56  [84]

Тема интернет-конференции: "Развитие промышленности и предпринимательства в Нижегородской области в 2022 году".

В рамках интернет-конференции глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов расскажет об итогах реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы", деятельности регионального Фонда развития промышленности, промежуточных итогах работы предприятий, достижениях и перспективных планах.

Вопросы Максиму Черкасову принимаются до 22 декабря.

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