Интернет-конференция министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова

Тема интернет-конференции: "Развитие промышленности и предпринимательства в Нижегородской области в 2022 году".
В рамках интернет-конференции глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов расскажет об итогах реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы", деятельности регионального Фонда развития промышленности, промежуточных итогах работы предприятий, достижениях и перспективных планах.
Вопросы Максиму Черкасову принимаются до 22 декабря.