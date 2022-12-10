Ассоциация вузов "Образовательный округ" создана в ПФО Общество

Фото: Мининский университет

Совет ректоров ПФО под руководством Романа Стронгина принял решение поддержать инициативу Мининского университета и создать ассоциацию "Образовательный округ", которая объединит все вузы Приволжского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Мининского университета.

По словам ректора НГПУ Виктора Сдобнякова, ассоциация необходима для консолидации ресурсов с целью реализации федеральных задач в концепции проектно-сетевого сотрудничества. Также он предложил первый проект.

"Работу ассоциации предлагаю начать со значимого проекта по трансформации образования в области физики для повышения качества подготовки школьников по этому предмету. Эта тема вчера обсуждалась главой Минобрнауки Валерием Николаевичем Фальковым и главой Минпросвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым. У Мининского университета уже есть серьезные наработки в этом направлении", - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Проект НГПУ также поддержали правительство Нижегородской области и губернатор Глеб Никитин.

"Без концентрации ресурсов, которые имеются в ведущих вузах, сложно решать задачи, которые стоят перед системой образования. В том числе и готовить абитуриентов, поступающих на инженерные специальности, которые затем должны прийти работать на предприятия. В целом запрос на трансформацию физического образования есть и со стороны школ, и профессиональных образовательных организаций, и, конечно, вузов", - отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.

Ранее сообщалось, что Мининский университет подготовил новую концепцию по преподаванию физики в школах Совету ректоров ПФО.