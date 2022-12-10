Награждение лучших предпринимателей Нижегородской области состоялось на форуме "Мой бизнес" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Лучших предпринимателей Нижегородской области 2022 года наградили на форуме "Мой бизнес". Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона.

Награды заслуженным предпринимателям вручили министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов и председатель комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Нижегородской области Игорь Норенков.

Каждому из награжденных присвоено звание "Заслуженный предприниматель Нижегородской области".

Лучшими предпринимателями в этом году стали: Валерий Агафонов - генеральный директор ЗАО "Пивоваренный завод Лысковский" (г. Лысково); Агаси Алекян - генеральный директор ООО "Специализированный застройщик "Автобан" (г. Нижний Новгород); Андрей Амбаров - директор ООО "Гранит", исполняющий обязанности административного директора ООО "Группа Промавто" (г. Нижний Новгород); Анатолий Маликов - генеральный директор АО "Молоко", учредитель АО "Хмелевицы" (г. Шахунья); Алексей Малышев - генеральный директор ООО "Сонет НН" (г. Нижний Новгород); Максим Михеев - индивидуальный предприниматель в отрасли "сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции" (Бутурлинский район); Валерий Седунов – генеральный директор ОАО "Литейно-механический завод" (г. Семенов); Александр Тюрин - генеральный директор АО "Навашинский завод стройматериалов" (г. Навашино); Елена Фадеева - генеральный директор ООО "Нижегородская Фитнес Групп" (г. Нижний Новгород).

"Предприниматели вносят весомый вклад в экономику региона и во многом определяют его будущее развитие. Номинантами нынешнего года стали представители бизнес-сообщества, уделяющие особое внимание решению социальных и экономических вопросов развития территорий, созданию новых рабочих мест, социальному обеспечению работников и подготовке квалифицированных кадров. Сегодня мы желаем им дальнейших успехов: новых перспективных проектов, надежных партнеров, стабильной уверенной работы на благо Нижегородской области и всей нашей страны", - сказал Максим Черкасов.

В рамках мероприятия также состоялось награждение предпринимателей почетными грамотами и дипломами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Законодательного собрания Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что более 30 многодетных матерей получили правительственные награды на Нижегородской ярмарке.