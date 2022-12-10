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15 декабря 2022 10:00  [32] К 105-летию НГЛУ им.Н.А.Добролюбова в университете состоялся концерт помощника ректора, автора-исполнителя Олега Пикунова
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Общество

К 105-летию НГЛУ им.Н.А.Добролюбова в университете состоялся концерт помощника ректора, автора-исполнителя Олега Пикунова

15 декабря 2022 10:00  [32] Общество
Почётные гости мероприятия отмечали яркую активную молодёжную политику НГЛУ и всесторонний талант Олега Пикунова

Почётные гости мероприятия отмечали яркую активную молодёжную политику НГЛУ и всесторонний талант Олега Пикунова

Концерт помощника ректора по связям с общественностью НГЛУ, руководителя продюсерского центра НГЛУ, певца, лауреата международных конкурсов Олега Пикунова, приуроченный к 105-летию НГЛУ прошел 14 декабря в Лингвистическом университете.

Мероприятие посетили более 300 зрителей: студентов (в том числе иностранных) и преподавателей НГЛУ, представители Правительства Нижегородской области, Законодательного собрания региона, силовых ведомств, общественных объединений, а также творческие коллективы и звездные гости!
Со сцены Большого актового зала университета прозвучало множество поздравлений по случаю грядущего 105-летнего юбилея НГЛУ и юбилея Олега Пикунова. Искренние и теплые пожелания прозвучали от советника губернатора Нижегородской области Владимира Хлопова, генерального директора ДУК Сормовского района Николая Шумилкова, депутата городской Думы Нижнего Новгорода, председателя Нижегородского регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" Марии Самоделкиной.

Почетное право открыть концерт было предоставлено директору Института русского языка НГЛУ Наталии Макшанцевой: "Меня переполняет чувство радости, потому что Олег был моим студентом, и уже тогда были видны задатки его интересной личности. А потом мы стали вместе работать – кстати, теперь он мой заместитель - и в работе начали проявляться разные грани его таланта: и в PR-деятельности (в которой он прекрасный специалист, содействующий продвижению имиджа нашего вуза), и как певца, композитора. То есть талант - во всём талант! Олег, желаю покорения дальнейших вершин и успехов на этом пути!".

К поздравлениям директора Института русского языка НГЛУ присоединились иностранные студенты из Китая, Курдистана, Турции, Ирана и Афганистана.
"Олег Игоревич излучает положительную энергию, ее так много, что хватает на весь этот зал, на всё его окружение. Я искренне рад нашей дружбе и желаю Олегу Игоревичу творческих успехов! Поздравляю НГЛУ со 105-летием и желаю процветания Лингвистическому университету!", - сказал Владимир Хлопов.

"Олег, ты не просто исполняешь песни, ты вдохновляешь молодежь, наставляешь их на путь истинный! Спасибо тебе за твою работу и твои проекты, за то, что ты есть в нашей и жизни университета. Поздравляю с юбилеем Лингвистический университет – университет, в котором на высоком уровне - не только региона, но и страны – успешно реализуется молодежная политика", - отметила Мария Самоделкина.

Свои поздравления озвучили председатель совета ветеранов НГЛУ Лилиана Загорная, сотрудник центра патриотического воспитания "Хочу стать десантником" Михаил Лобанов, начальник Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода Михаил Булулуков, начальник отдела воспитательной работы Управления ГУФСИН по Нижегородской области Александр Мулин и его заместитель Светлана Соляникова.

Насыщенная программа концерта включала авторские песни и известные хиты. Олег Пикунов исполнил несколько композиций одной из его любимых групп "Руки вверх!" и собственного сочинения "Под песни руки вверх", "Пролетело лето", "Первокурсница" вместе с танцевальным коллективом НГЛУ "Flunningo". Патриотические песни подарили зрителям и сами гости - Михаил Лобанов, Александр Мулин и Светлана Соляникова.

Звездным гостем мероприятия выступил Даниил Хачатуров из Москвы. Он является финалистом многих телепроектов: "Ты супер!" на НТВ, "Детское Евровидение" (2 место в национальном отборе), обладатель гран-при фестиваля детского творчества "Добрая Волна". Юный певец выступал совместно с российскими известными артистами Олегом Газмановым, Зарой, Дианой Гурцкой, Бедросом Киркоровым и многими другими. 

После концерта артисты и почетные гости встретились с ректором НГЛУ Жанной Никоновой. В ходе встречи участники обсудили перспективы взаимодействия и поддержки молодежного продюсерского центра НГЛУ "World song".

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Теги:
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