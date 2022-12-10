Муфтовые краны от компании "Челябинская арматура"

Любое промышленное производство немыслимо без применения трубопроводных систем. Они требуются в любой отрасли для быстрой и эффективной транспортировки газа, воды, пара и других веществ жидкого и газообразного агрегатных состояний под давлением.

От безопасной эксплуатации таких систем зависит не только прибыль эксплуатирующих компаний, но и жизнь и здоровье обслуживающего персонала. Именно поэтому при строительстве таких систем используются только комплектующие высокого класса качества, имеющие государственную аккредитацию. К числу компаний, реализующих продукцию такого уровня, следует причислить уральское предприятие «Челябинская арматура», где моно купить муфтовые краны высокого качества.

Описание устройства

Муфтовый шаровой кран – это регулирующее и запирающее устройство, предназначенное для использования в широкой номенклатуре транспортных трубных систем. Основное его конструктивное отличие состоит в том, что запирает напор поворотная сфера с отверстием, при сдвиге которой поток останавливается, либо ослабевает.

Конструкция муфтового крана проста. В нём всего несколько деталей – корпус системы, шпиндель, сёдла, затвор и рукоятка. Выпускаются шаровые краны диаметром от 15 до 80 мм. При этом они делятся в зависимости от предназначения на классы – для использования в системах пара, газа, воды и других веществ. Самый простой кран в товарной номенклатуре компании «Челябинская арматура» стоит 890 рублей.

Где купить?

"Челябинская арматура" – официальный дистрибьютор уральского завода УЗТА, ведущего свою историю с советского времени. Продукция предприятия выпускается из стали в строгом соответствии государственным нормам качества. На каждый впущенный кран выпускается сопровождающая техническая паспортная документация.

Фима существует с 1998 года, и за время своего существования сумела накопить солидную базу клиентов. Продукция поставляется не только во все российские регионы, но и во многие страны ближнего зарубежья. Месячный оборот составляет около 400 тонн металлических изделий. Количество сотрудников – 150 человек.

Сотрудничать с компанией выгодно, поскольку она имеет собственный парк доставки и сеть складов, выпускает аккредитованную государством продукцию, гарантирует возврат средств в случае поставки бракованного товара и доставку в регионы сроком от 2 рабочих дней.

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