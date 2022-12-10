ОМК направила около миллиона рублей молодым специалистам в качестве поощрения за идеи развития Общество

В научно-практической конференции молодых специалистов ОМК участвуют также студенты профильных вузов, а с 2022 года - еще и школьники

Объединенная металлургическая компания (ОМК) провела в Выксе Нижегородской области юбилейную XV научно-практическую конференцию молодых специалистов имени Серафима Афонина*. Более ста сотрудников ОМК и студентов профильных учебных заведений представили свои идеи и разработки для производств ОМК.

Многие из озвученных идей имеют прикладной потенциал, некоторые из них связаны с улучшением качества работы уже внедренных на заводах компании цифровых систем. Например, использование специальной обученной нейросети с помощью методов компьютерного зрения. Ее применение позволяет точно оценивать состояние продукции, минимизируя возможный процент отклонений от заданных параметров. Еще один проект связан с системой автоматического измерения геометрии полувагонов. Она помогает оперативно и с высокой точностью отбирать для погрузки те вагоны, которые отвечают требованиям по ширине бортов. Система фиксирует параметры вагонов на заводской станции и проверяет на соответствие заданным стандартам.

Впервые в конференции участвовали учащиеся 9-11 классов выксунских и чусовских школ, которые выступили в отдельной секции "Старт в науку". Их проекты были посвящены различным темам – от анализа диаграмм растяжения материалов, используемых в металлургии, до исследования качества продуктов питания в домашних условиях.

Авторы лучших идей получили поощрение. Призовой фонд конференции в этом году составил около одного миллиона рублей.

"В год 30-летия ОМК научно-практическая конференция собрала рекордное количество участников и докладов, а за онлайн-трансляциями выступлений наблюдали более тысячи зрителей. С каждым годом растет интерес к научной деятельности не только у сотрудников ОМК и студентов профильных вузов, но и у школьников, которые участвовали впервые. Мы надеемся, что они тоже найдут свое призвание в науке и в будущем станут учеными, изобретателями или исследователями. Будем рады видеть их в нашей команде, инженерная школа ОМК – одна сильнейших в стране", – отметил директор инженерно-технологического центра выксунского завода ОМК, председатель экспертной комиссии научно-практической конференции Павел Степанов.

Справка

*Серафим Захарович Афонин (1935–2014 гг.) - заслуженный металлург РСФСР и России, трижды лауреат премии правительства СССР и правительства России. Научно-практическая конференция молодых специалистов ОМК носит имя Серафима Афонина с 2015 года.

О конференции ОМК

Научно-практическая конференция молодых специалистов имени Серафима Афонина прошла уже в 15-й раз. В ней принимают участие сотрудники предприятий ОМК: выксунского, альметьевского, челябинского, чусовского и благовещенского заводов, компаний "ОМК-ИТ" и "ОМК Стальной путь". В конференции ОМК участвуют также студенты, аспиранты и магистранты профильных вузов, а с 2022 года - еще и школьники.