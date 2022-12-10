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Общество

Нижегородские спасатели отправили очередной гуманитарный груз на Донбасс

15 декабря 2022 13:56  [67] Общество

Очередная партия гуманитарной помощи отправлена от нижегородских спасателей в Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом сообщили в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова.

Гуманитарный груз на Донбасс включает в себя тёплые вещи, предметы быта и личной гигиены, письма детей с новогодними пожеланиями и другие предметы первой необходимости.

13-14 декабря 2022 года представители МЧС ЛНР передали часть гуманитарной помощи от своих нижегородских коллег пожарным и спасателям МЧС республики и бойцам подразделений Народной милиции, другая часть груза направлена в ДНР для вручения УМЦ по ГОЧС республики.

Многолетнее сотрудничество Нижегородского учебно-методического центра по ГО и ЧС с УМЦ МЧС Луганской Народной Республики и УМЦ по ГОЧС Донецкой Народной Республики осуществляется в рамках заключенных соглашений о совместной деятельности и направлено на тесное взаимодействие в процессе реализации возложенных на центры задач.

Ранее сообщалось, что Нижегородский ОНФ отправил уже более 30 машин с гуманитарной помощью на Донбасс.

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Теги:
Донбасс МЧС
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