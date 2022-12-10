Молодые специалисты АПК в Нижегородской области получат единовременную выплату в 1 млн рублей Экономика

Молодые специалисты АПК в Нижегородской области смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, депутаты регионального парламента на заседании 15 декабря приняли во втором чтении инициативу Молодёжного парламента о внесении изменений в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области".

Согласно информации, поправки предполагают увеличения "подъемного" пособия с 300 до 500 тыс. рублей для молодых специалистов, получивших высшее образование, с 210 до 400 тыс. рублей – для специалистов со средним профессиональным образованием.

Выплату в один миллион рублей можно потратить на приобретение нового жилья (в том числе долевое участие), реконструкцию имеющегося или погашение ипотеки.

"Предлагая эти поправки, члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании опирались на данные социологического опроса, который они проводили среди сельской молодежи. Поэтому мы вправе рассчитывать на то, что меры будут действенными. Тем более, к подготовке законопроекта наши молодые коллеги подошли со всей ответственностью, без всяких формальностей. Они действительно глубоко изучили тему и предложили нам поправки в закон, которые реально способны помочь молодёжи сделать правильный выбор", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что поддержку молодых специалистов на сельских территориях Нижегородской области предложено увеличить.