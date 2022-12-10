Банк "Открытие": каждый третий автокредит выдан по госпрограмме Бизнес

Выдачи "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") по госпрограмме льготного автокредитования превысили 5,2 млрд рублей. Ее участниками стали 7,8 тысяч автовладельцев. Почти каждый третий автокредит в банке за время действия программы был выдан с господдержкой.

Самой популярной маркой автомобилей, приобретенной по госпрограмме в банке "Открытие", стала LADA (90% от всех выдач). Тройку самых продаваемых моделей лидирующего бренда отечественного автопрома составили Granta (61%), Niva (19%) и Vesta (5%). На HAVAL и его самую популярную модификацию Jolion пришлось 7% кредитов. УАЗ оформили 2% заемщиков, на ГАЗ и ВИС пришелся 1% выданных автокредитов. Набольшим спросом автокредиты с господдержкой пользовались в Республике Татарстан, Самарской и Челябинской областях, Московском регионе и Санкт-Петербурге.

Выдачи по госпрограмме динамично росли за весь период действия. Если в августе каждый 6-й автокредит в банке выдавался с господдержкой, в сентябре – уже каждый четвертый, в октябре - каждый третий, а в ноябре - уже каждый второй. В целом за весь период программы почти треть оформленных в банке автокредитов были выданы с субсидией.

Средний чек по льготным кредитам составил 663 тысяч рублей. Чаще всего автокредит по госпрограмме оформляли на сумму от 500 тыс. до 1 миллиона рублей (58% выданных займов) и на срок 4-5 лет. Чуть более четверти автокредитов (28%) было выдано на сумму до 500 тыс. рублей, 7% - от 1 млн до 1,5 млн рублей и 3% - свыше 1,5 млн рублей.

"Программа льготного автокредитования является сегодня ключевым драйвером роста не только рынка автокредитования, но и авторынка, обеспечивая поддержку спроса в сегменте продаж новых, прежде всего отечественных, автомобилей. Именно выдачи по госпрограмме продолжают нивелировать сниженный на фоне последних геополитических событий покупательский спрос, и, несомненно, программа льготного автокредитования необходима авторынку в 2023 году", - отметила Марина Дембицкая, руководитель "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие").

В настоящее время подать заявление о предоставлении субсидии можно до 20 декабря 2022 года. После этого программа должна быть возобновлена банками 1 января 2023 года.

Под условия программы автокредитования подпадают легковые и легкие коммерческие автомобили АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, электромобили Evolute, а также собираемые в Тульской области машины марки Haval. Программы льготного автокредитования предполагают субсидирование скидок в размере 20% (для жителей Дальнего Востока - 25%) на автомобили стоимостью до 2 млн руб., а также скидки на электромобили в размере 35% (но не более 925 тыс. руб.) Сейчас воспользоваться ими могут россияне, приобретающие первый автомобиль, семьи с одним и более несовершеннолетним ребенком, медработники, работники сферы образования. Также планируется распространить льготные автокредиты на военных и служивших пенсионеров.