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Бизнес

Банк "Открытие": каждый третий автокредит выдан по госпрограмме

15 декабря 2022 15:27  [56] Бизнес

Выдачи "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") по госпрограмме льготного автокредитования превысили 5,2 млрд рублей.  Ее участниками стали 7,8 тысяч автовладельцев. Почти каждый третий автокредит в банке за время действия программы был выдан с господдержкой.

Самой популярной маркой автомобилей, приобретенной по госпрограмме в банке "Открытие", стала LADA (90% от всех выдач).  Тройку самых продаваемых моделей лидирующего бренда отечественного автопрома составили Granta (61%), Niva (19%) и Vesta (5%). На HAVAL и его самую популярную модификацию Jolion пришлось 7% кредитов.  УАЗ оформили 2% заемщиков, на ГАЗ и ВИС пришелся 1% выданных автокредитов. Набольшим спросом автокредиты с господдержкой пользовались в Республике Татарстан, Самарской и Челябинской областях, Московском регионе и Санкт-Петербурге.

Выдачи по госпрограмме динамично росли за весь период действия. Если в августе каждый 6-й автокредит в банке выдавался с господдержкой, в сентябре – уже каждый четвертый, в октябре  - каждый третий, а в ноябре -  уже каждый второй. В целом за весь период программы почти треть оформленных в банке автокредитов были выданы с субсидией.

Средний чек по льготным кредитам составил 663 тысяч рублей. Чаще всего автокредит по госпрограмме оформляли на сумму от 500 тыс. до 1 миллиона рублей (58% выданных займов) и на срок 4-5 лет. Чуть более четверти автокредитов (28%) было выдано на сумму до 500 тыс. рублей, 7% - от 1 млн до 1,5 млн рублей и 3% - свыше 1,5 млн рублей.

"Программа льготного автокредитования является сегодня ключевым драйвером роста не только рынка автокредитования, но и авторынка, обеспечивая поддержку спроса в сегменте продаж новых, прежде всего отечественных, автомобилей. Именно выдачи по госпрограмме продолжают нивелировать сниженный на фоне последних геополитических событий покупательский спрос, и, несомненно, программа льготного автокредитования необходима авторынку в 2023 году", - отметила Марина Дембицкая, руководитель "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие").

В настоящее время подать заявление о предоставлении субсидии можно до 20 декабря 2022 года. После этого программа должна быть возобновлена банками 1 января 2023 года.

Под условия программы автокредитования подпадают легковые и легкие коммерческие автомобили АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, электромобили Evolute, а также собираемые в Тульской области машины марки Haval. Программы льготного автокредитования предполагают субсидирование скидок в размере 20% (для жителей Дальнего Востока - 25%) на автомобили стоимостью до 2 млн руб., а также скидки на электромобили в размере 35% (но не более 925 тыс. руб.) Сейчас воспользоваться ими могут россияне, приобретающие первый автомобиль, семьи с одним и более несовершеннолетним ребенком, медработники, работники сферы образования. Также планируется распространить льготные автокредиты на военных и служивших пенсионеров.

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Теги:
Банки Открытие
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