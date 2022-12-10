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Общество

Нижегородские многодетные семьи смогут самостоятельно выбирать меры поддержки на улучшение жилищных условий

15 декабря 2022 14:56  [99] Общество

Нижегородские многодетные семьи смогут самостоятельно выбрать меры поддержки, направленные на улучшение жилищных условий.

Депутаты нижегородского Заксобрания в ходе заседания 15 декабря внесли изменения в профильные законы региона, касающиеся предоставления многодетным семьям земельных участков.

Данные изменения направлены на совершенствование регионального законодательства по поддержке таких семей. 

"По поручению губернатора с 2018 года принят целый ряд нормативных актов, упрощающих получение участков многодетными семьями. Работу продолжаем. Новый законопроект дает многодетным широкий выбор: между земельным участком, жилищным сертификатом или возмещением части процентной ставки по жилищным кредитам за счет областных средств. Какой мерой поддержки воспользоваться - семья решит самостоятельно", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин напомнил, что в Нижегородской области действует несколько десятков видов мер региональной поддержки многодетных семей.

"Все они в комплексе с федеральными делают эту помощь ещё более ощутимой и эффективной. Особое внимание направлено на решение жилищного вопроса, для этого у семей есть право выбора – бесплатное предоставление участка, либо получение жилищного сертификата", - сказал Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что около 800 млн рублей дополнительно выделят Нижегородской области на поддержку семей с детьми. Также сообщалось, что микрорайон из 1800 участков для многодетных семей построят на Бору.

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Теги:
Жилье Многодетные семьи
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