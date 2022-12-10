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Общество

Ольга Щетинина: "Поддержать ветеранов боевых действий, дать им уверенность в завтрашнем дне – наша общая задача"

15 декабря 2022 15:53  [47] Общество

"Большой и комплексный закон "О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и об увековечении подвига советского народа" внесен по инициативе губернатора Глеба Никитина. Мы видим, что все меньше остается участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, но работа по сохранению исторической памяти о Великой Победе советского народа на этом не должна прерваться. Важно привлечь к работе по патриотическому воспитанию и передаче памяти о периоде послевоенного восстановления народного хозяйства страны непосредственных участников тех событий. Мы много раз обсуждали введение категории "дети военного времени" и предоставление им мер социальной поддержки, но особую актуальность это решение приобретает именно сегодня, когда потомки детей военного времени участвуют в проведении специальной военной операции", - заявила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

"Поддержать ветеранов боевых действий, дать им уверенность в завтрашнем дне – наша общая задача", - подчеркнула она.

Ольга Щетинина рассказала, что органы власти разработали отдельный закон, где предусмотрели повышение доплаты для инвалидов боевых действий.

"Инвалидам I группы обеспечим доплату до уровня средней зарплаты по региону (44 тысячи рублей по итогам 2021 года). Вырастут выплаты семьям погибших или пропавших без вести. Законодательно закрепляем для них ряд мер поддержки, например, предоставление земли под строительство жилья, путевок в санатории, внеочередное оказание медицинской помощи и другие", - добавила первый заместитель председателя Законодательного собрания.

По ее словам, третий закон, о ветеранах труда, был усовершенствован по просьбам граждан.

"Ассоциация многодетных семей не раз обращалась с предложением снизить требования к стажу для женщин, воспитавших троих и более детей. Такое решение мы предусмотрели, и многодетным мамам нужно отработать 20 лет для получения звания "Ветеран труда Нижегородской области". Снизили на пять лет необходимый трудовой стаж для работников вредных производств. Кроме профессионального стажа, для присвоения звания "Ветеран труда Нижегородской области" теперь потребуется награда Нижегородской области или ведомственная награда", - сказала Ольга Щетинина.

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Теги:
Ветераны Ольга Щетинина
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