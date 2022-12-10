Панели смыва TECE – популярный выбор для современных ванных комнат

Панели смыва являются одними из самых важных элементов, дополняющих функциональные унитазы. Этот видимый аксессуар оказывает большое влияние на внешний вид интерьера ванной комнаты.

На сайте торговой компании Tece-market можно более детально ознакомиться с большим выбором сантехнических систем TECE, а также воспользоваться привлекательным предложением – клавиши и кнопки смыва по выгодной цене.

Кнопки смыва TECE могут быть изготовлены из различных материалов, но наиболее распространенными являются нержавеющая сталь, стекло и пластик. Панели смыва TECE различаются по способу их активации. На рынке доступны ручные и бесконтактные модели. Интересным предложением являются кнопки, оснащенные светодиодной подсветкой контуров клавиш и датчиком движения.

TECEplanus — кнопки смыва из нержавеющей стали

Широко используются в общественных местах. Эргономичный дизайн, обеспечивающий легкий доступ внутрь устройства, гарантирует удобство эксплуатации и обслуживания. Имеют ограничитель с резиновыми вставками с обеих сторон.

Надежное качество изготовления и низкий уровень шума при использовании — не единственные преимущества панели и клавиши TECTECEplanus. Благодаря винту, установленному внутри кнопки, она отлично защищена от кражи. Поэтому кнопки данной серии подходят для общественных мест, ресторанов и гостиниц.

TECElux Mini – гигиеничное решение

В панели имеется электронная бесконтактная промывка. Дополнительным преимуществом кнопки является минималистичный дизайн. Гладкая стеклянная поверхность, малые размеры и элегантный дизайн подойдут для любой ванной комнаты.

Индивидуальное программирование возможно с помощью пульта дистанционного управления. Кнопка дополнительно оснащена функцией подсветки в ночное время и датчиком движения. Активируется бесконтактно или прикосновением к поверхности кнопки.

TECEsquare

Двойная клавиша смыва имеет металлическую, предельно плоскую поверхность из нержавеющей стали. Специальное покрытие предотвращает появление отпечатков пальцев. Кнопка подходит для передней или верхней активации. Стеклянная версия имеет возможность установки заподлицо.

TECEsolid — популярный выбор и удобство использования

Данные панели смыва доступны из нержавеющей стали с матовой поверхностью или без нее с покрытием против отпечатков пальцев. Кнопку можно прикрутить незаметно. Устанавливается также в писсуарах с ручным или электронным управлением – TECEfilo-solid.

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