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Самая современная автомобильная автоматизация для дилеров автопроизводителей

15 декабря 2022 19:00  [44]

БИНОМ для дилеров увеличивает продажи в выставочных залах и легко подключается ко всем другим системам. Хватит терять потенциальных клиентов и тратить драгоценное время. В настоящее время клиенты уже привыкли к онлайн-покупкам, и продажи в автомобильной сфере не являются исключением. Также для автобизнеса нужно программа учета запчастей в интернет-магазины.

70% покупателей рассматривают возможность осуществления полного процесса покупки автомобиля онлайн, и 1/3 покупателей на самом деле предпочитают такое решение. Но без правильной системы или достаточных ресурсов это может оказаться затруднительным.

Решение

Чтобы справиться с этой задачей, компания предлагает БИНОМ, который поможет разгрузить отдел продаж в дилерском центре. Этот продукты помогает оцифровать процессы продаж, упростить управление так называемым перевод продаж в онлайн-канал.

Продукты:

  • Настройка и доработка программ.
  • Настройка офисного и торгового оборудования.
  • Сканеры, весы, принтеры штрих-кодов и др.
  • Инженерно-техническое сопровождение от 1С.
  • Маркировка продукции.

Программное обеспечение CRM для автомобилей

Программное обеспечение БИНОМ используется многими компаниями автомобильной промышленности, которые ведут различную деятельность (в том числе продажу автотоваров, оказание ассистанс-услуг, производство комплектующих для оборудования).

Сбор знаний о клиенте - записи истории контактов

Это основная функция программного обеспечения CRM, чрезвычайно важная в случае компаний из автомобильной промышленности, для которых создание большой базы постоянных клиентов обычно является приоритетом. Программа также обеспечивает сбор информации о характеристиках и требованиях каждого клиента, а также возможность анализа собранной информации. В программе за каждым клиентом закрепляется супервайзер, благодаря чему всегда известно, кто является ответственным за его обслуживание.

Управление всем процессом обслуживания клиентов

В автомобильной отрасли также очень важно правильно спроектировать и систематизировать процессы продаж и обслуживания клиентов. Программа БИНОМ позволяет автоматизировать продажи, а также соответствующим образом настроить процессы послепродажного обслуживания и обслуживания.

Профили разрешений

С помощью профилей разрешений в программе можно определить доступ к каждой функции. Возможность их определения предотвращает конфликты, возникающие в связи с обслуживанием одного исполнителя многими людьми, и внутреннее воровство клиентов.

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