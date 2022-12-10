Первый в России Центр языков и культур стран Содружества Независимых государств открылся 15 декабря в НГЛУ Общество

Первый в России Центр языков и культур стран Содружества Независимых государств открылся 15 декабря в НГЛУ. Одной из главных целей создания Центра на площадке Лингвистического университета является укрепление образовательных, культурных, дипломатических и бизнес-связей между Россией и странами СНГ.

Проект инициирован Институтом русского языка НГЛУ при поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания по линии профилактики экстремизма и терроризма, межнациональных конфликтов в молодежной среде.

Мероприятие собрало участников из почти 40 стран, в числе которых - представители региональных органов власти, общественных организаций и 16 национально-культурных объединений Нижегородской области, творческие коллективы, российские и иностранные студенты нижегородских вузов.

Ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова, открывая торжественное мероприятие, подчеркнула, что Центр языков и культур стран СНГ станет украшением списка культурно-образовательных центров (а их в вузе уже 13, включая Институт Конфуция), существующих на базе НГЛУ с начала 90-х годов.

"И конечно же, в связи с открытием Центра культур и языков стран СНГ Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова пополняет линейку преподаваемых языков языками стран Содружества независимых государств, - говорит ректор НГЛУ Жанна Никонова. - Мы начинаем преподавать узбекский, таджикский, армянский языки, в перспективе - преподавание казахского и молдавского, с дальнейшим расширением этого списка. К нашему университету много запросов от различных дипломатических и бизнес-структур на специалистов со знанием этих языков. В ситуации, когда вектор международного сотрудничества России переориентирован в том числе на страны СНГ, вскрылся острейший дефицит специалистов, которые могут быстро и профессионально выстроить эти коммуникации. НГЛУ готов стать опорной точкой в решении этой проблемы".

В открытии Центра приняли участие почетные гости: со сцены большого актового зала НГЛУ прозвучали поздравления и напутственные слова от председателя Общественной палаты города Нижнего Новгорода, советника губернатора Нижегородской области по культуре Сергея Горина, начальника отдела по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования министерства образования, науки и молодежной политики региона Ирины Зверевой, директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артура Штояна, заместителя директора департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Елены Мишиной, депутата городской Думы Нижнего Новгорода, председателя Нижегородского регионального отделения ВОД"Волонтеры Победы" Марии Самоделкиной, председателя комиссии общественной палаты Нижегородской области по вопросам различных межнациональных и межконфессиональных связей, декана факультета социальных наук Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Романа Голубина и Кима Артамонова, председателя комиссии по вопросам социальной политики, культуры и спорта молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области.

По словам директора Института русского языка НГЛУ Наталии Макшанцевой, в рамках работы Центра языков и культур стран СНГ планируется подписание Соглашений о сотрудничестве с диаспорами Нижегородского региона: "Соглашения будут подразумевать в том числе организацию воскресных школ по изучению русского языка на базе диаспор и лекционные выступления экспертов из диаспор в стенах НГЛУ, а также совместные культурно-массовые мероприятия. Лекции, фестивали, экспертные встречи Центра будут открыты для посещения студентами всех университетов Нижегородского региона".

Культурная программа праздничного дня была насыщенной: гости мероприятия посетили красочную выставку-ярмарку национальных культур, а по завершении открытия Центра языков и культур стран СНГ состоялся гала-концерт с участием творческих коллективов национально-культурных организаций и студентов высших учебных заведений города Нижнего Новгорода.