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Общество

Лучшего сварщика Нижегородской области из "Теплоэнерго" наградили в Арзамасе

16 декабря 2022 11:20  [69] Общество
Фото: АО “Теплоэнерго”

Фото: АО “Теплоэнерго”

Сергей Потапенко из АО "Теплоэнерго" победил в соревнованиях на лучшего сварщика Нижегородской области. Конкурс "Лучший в профессии" состоялся в Арзамасе. 

Ежегодные областные соревнования профмастерства среди сварщиков собрали лучших представителей предприятий жилищно-коммунальной отрасли из Нижнего Новгорода, Павлово, Арзамаса, Вада, Семенова, Дивеева.

Начальник управления капитального ремонта и благоустройства министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Александр Ковальчук, напомнил, что конкурс среди электрогазосварщиков в регионе проводится с 2008 года и обратил особое внимание на то, что за это время технологии шагнули вперед, и непрерывное развитие и получение новых знаний и навыков – необходимость для настоящего профессионала.

"Это профессионалы, которые могут быстро исправить критическую ситуацию. Их уровень мастерства и знаний – это залог нашего с вами комфорта и безопасности. Оборудование и технологии с каждым годом совершенствуются, и сейчас к специалистам сферы ЖКХ предъявляются очень высокие требования. А сварщики – это наша элита, они всегда должны быть лучшими", - сказал Александр Ковальчук.

Председатель Областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина отметила важность таких мероприятий для повышения квалификации работников сферы ЖКХ и поднятия престижа работы в этой отрасли.

"Очень важно, чтобы люди видели, что в этой отрасли работают замечательные люди – квалифицированные, профессиональные. Сама отрасль не даром называется жизнеобеспечением. Мы с вами начинаем день с чего? С того, что просыпаемся и ощущаем тепло в доме, включаем свет, включаем воду. Мы каждый день, ежеминутно, ежесекундно пользуемся услугами сферы жилищно-коммунального хозяйства. И за нашим комфортом стоит труд таких людей, как сегодняшние участники конкурса", - подчеркнула Елена Ленина.

Один из членов судейской коллегии, инженер 1 категории службы главного сварщика АО "Теплоэнерго" Александр Ушаков – победитель областного конкурса профмастерства 2019 года. Он отметил достойный профессиональный уровень участников и важность конкурса.

"Такие конкурсы, конечно, нужны – это развитие для сварщиков. Здесь собрались лучшие из лучших, они делятся опытом друг с другом. И, конечно, такие мероприятия – это всегда новые впечатления, навыки, умения и профессиональный рост", - рассказал Александр Ушаков. 

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Теги:
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