ЗСНО выступает за ужесточение наказания при нарушениях безопасности на стратегических объектах Общество

Депутаты регионального парламента на заседании 15 декабря проголосовали за внесение проекта постановления об изменении в КоАП РФ в части административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского Заксобрания.

Согласно информации, депутаты ЗСНО предложили повысить штрафы за нарушения требований безопасности на стратегических объектах и территориях.

Кроме того, проект закона предусматривает административное наказание за нарушения общественного порядка.

Предельный размер штрафа для граждан предполагается установить на уровне 50 тыс. рублей. Речь идет о нарушениях требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, а также нарушения требований в сфере безопасности на транспорте, пропускного режима особо охраняемого объекта.

"В соответствии с указом президента, в стране сейчас усилены меры по охране общественного порядка, а также стратегических – военных и государственных – объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта и объектов энергетики. Разработка законопроекта связана со стремлением скорректировать размеры административного штрафа. Так как составы правонарушений зачастую сопоставимы по степени общественной опасности", - отметил председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту ЗСНО Владимир Паков.

Ранее сообщалось, что штраф за разведение огня в лесах Нижнего Новгорода увеличен до 20 тысяч рублей.